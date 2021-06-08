KIA официально представила обновленную версию популярного в Украине кроссовера Sportage

К концу 2021 года эта модель может появиться и у нас.

Компания KIA официально представила обновленную версию кроссовера Sportage.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, KIA Sportage пятого поколения совсем не похож на предшественника. За вид модели отвечала команда под руководством нового шеф-дизайнера KIA Карима Хабиба. В создании новинки также принимали участие специалисты дизайн-студий KIA в Южной Корее, Германии, Китае и США.

Обновленная версия этой модели спереди между капотом и решеткой радиатора выделяется оригинальной щелью в стиле "тигровый нос", ходовыми огнями в форме бумеранга и небольшими фарами головного света.

Боковины имеют выштамповки, поднимающиеся вверх, создавая стремительный силуэт. На корме фонари получили грани, а бампер — новый рисунок с воздухозаборниками. В общем образ оказался очень динамичным и авангардным. Никакого сходства с другими брендами, как это было в прошлом поколении, нет.

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Новую стилистику бренда, получившую название Opposite united ("Соединение противоположностей"), первым примерил электрический кроссовер KIA EV6.

Пока технические данные о пятой генерации Sportage не раскрыты, но автомобиль существенно прибавил в размерах, а кузов получил другие пропорции. Задняя стойка стала тонкой и получила небольшое дополнительное стекло, крыша отделена от стойки декоративными накладками, а зеркало переместилось на панель двери. Автомобиль будет доступен в двух версиях — обычной и "внедорожной" X-Line.

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Интерьер нового Sportage 2021 имеет современное, ориентированное на водителя пространство. Его основа — огромный изогнутый дисплей, который простирается от водителя до переднего пассажира.

По бокам и снизу его дополняют трехмерные вентиляционные отверстия, которые плавно перетекают в панель перед передним пассажиром. Центральная консоль Г-образной формы содержит круглый переключатель коробки передач и мультимедиа, а также подстаканники и мягкие сенсорные переключатели.

kianewscenter.com

Вероятно новый Sportage получит те же силовые агрегаты, используемые на родственной модели Hyundai Tucson. В зависимости от рынков сбыта их ассортимент будет отличаться. Дебют нового KIA Sportage в салонах дилеров в Южной Корее состоится в июле, а затем начнутся его презентации в других странах. В Украине новинку можно ожидать к концу 2021 года.

Ранее рассказывалось о том, что KIA Sportage в лимитированной версии выходит на украинский рынок.

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