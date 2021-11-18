KIA представила флагманский электрический кроссовер, имеющий салон-трансформер

Дизайнеры очень потрудились над тем, чтобы удивить всех своим концептом.

Корейская компания KIA официально представила на автосалоне в Лос-Анджелесе концептуальный электрический кроссовер — Concept EV9 .

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, Concept EV9 дает представление о следующей модели в линейке электромобилей после успешного KIA EV6. 480 километров запас хода, 27-дюймовый экран и дисплей вместо фальшь решетки на передней части авто.

Новинку сконструировали на платформе для электромобилей E-GMP, так что ожидать, что EV9 можно будет приобрести с двигателем внутреннего сгорания – не стоит. С габаритами все просто: длина – 4 930 мм, ширина – 2 055 мм, высота – 1 790 мм, а колесная база составила 3 100 мм.

3dnews.ru

Новинка от КIA нацелена на будущее, поэтому инженеры пытались максимально "напичкать" авто разными функциями. Самая ценная для "электрички" – это быстрая зарядка от станции на 350 кВт, позволяющая пополнить запас с 10% до 80% всего за 20-30 минут.

Вместо традиционной радиаторной решетки, в КIA установили дисплей. Когда открываешь авто, в передней части начинается световое шоу, но когда дисплей не используется, полностью прикрывается кузовной панелью, а его края имитируют включенные габаритные огни.

Большим дисплеем уже никого не удивишь, но у Concept EV9 он 27 дюймов. К примеру, у Tesla Model S передний экран всего 17 дюймов. Итак, вы наверняка понимаете масштабы.

allroader.ru

И последняя "киллерфишка" — крутой салон-трансформер. Он имеет три активных положения трансформации.

"Активный" — он работает, когда электромобиль находится в движении. В этом режиме автомобиль пытается создать водителю и пассажирам самые комфортные условия для движения. Следующие режимы становятся доступными, только когда машина стоит. Конфигурация “Пауза” – изменяет интерьер таким образом, чтобы он напоминал уютную гостиную. Сидения первого и третьего ряда в автоматическом режиме возвращаются друг к другу, а второй ряд состоит, образуя стол. И третий "Наслаждение" — все три ряда сидений разворачиваются на 180 градусов. Багажные двери открываются и пассажиры смогут побыть наедине с природой.

rbc.ua

Напомним, что 19 ноября 2021 года, младшая версия электрокара — KIA EV6 сразится за первое место на конкурс "Лучший автомобиль года в Европе - 2022".