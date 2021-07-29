Киев не планирует получать средства за стоянку во дворах домов — Инспекция по парковке

Киев не планирует получать средства за стоянку во дворах домов — Инспекция по парковке

Речь идет лишь об упорядочивании парковки.

Киев пока не планирует получать средства за парковку во дворах домов от жителей.

Об этом сообщил начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

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По его словам, Киевская городская государственная администрация в рамках комплексной программы по упорядочиванию парковки в городе проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы, — отметил Дмитрий Рахматуллин. — Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК".

"Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах в больницы или возле учебных заведений. Хаотичное размещение автомобилей, причем не только жильцов дома, но и работников соседних офисов, мешает проезду как скорых и аварийных служб, так и жителей самих домов", — отметил начальник Инспекции по парковке.

Напомним, на днях в некоторых СМИ появилась информация, якобы в Киеве станут платными стоянки во дворах. Но тариф на парковку, который начал действовать с 1 июля, касается только парковки на уже отведенных местах и стоянках: в центре это стоит 35 гривен, близко от центра и возле рынков, метро и других общественных мест — 25 гривен в час. Час парковки в спальных районах стоит пять гривен.

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