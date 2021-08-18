Киев сковали пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости: где затруднено движение

Сегодня происходит первая репетиция, еще две — состоятся 20 и 22 августа.

В среду, 18 августа, в Киеве перекрыли более 20 центральных улиц, а на дорогах образовались пробки. Все из-за проведения первой репетиции военного парада ко Дню Независимости, который состоится 24 августа.

О сложной ситуации на автодорогах свидетельствуют данные Google Maps. Предупреждение также опубликовала пресс-служба КГГА.

Всего запланировано три репетиции — 18, 20 и 22 августа, — во время которых с 15:30 до 1:15 запланировано временное ограничение движения и изменение маршрутов общественного транспорта.

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В связи с перекрытием дорог и ограничением движения пробки образовались на таких центральных улицах, как: бульвар Тараса Шевченко, улица Богдана Хмельницкого, улица Владимирская, улица Льва Толстого, бульвар Леси Украинский, улице Саксаганского, Жилянская, Бассейная, Прорезная, Бульварно-Кудрявская, Черновола, Довженко,

Кроме того, тяжелый трафик возник на проспекте Победы (он частично перекрыт), Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Большой Васильковской, бульваре Дружбы Народов, Протасовом Яру, Краснозвездном проспекте, улице Вадима Гетьмана, улицах Юрия Ильенко и Сечевых Стрельцов.

КГГА

Затруднено движение в том числе на проспекте Степана Бандеры, где проводят капитальный ремонт. Из-за этого пробки образовались на улице электриков, проспекте Героев Сталинграда, Северном мосту и улице Богатырской.

Стоят в пробках Окружная дорога, проспект Академика Палладина, улица Даниила Щербакивского, улице Елены Телиги и Дегтяревская. А вот на Левом берегу значительных проблем с передвижением нет — там дороги из-за репетиции парада не перекрывали.

КГГА

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