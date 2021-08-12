Китайцы готовятся вывести на рынок мощного и одновременно дешевого конкурента Skoda Octavia

Дебют этой модели должен состояться на автосалоне в Гуанчжоу.

Китайская компания Changan подготовила мощный и одновременно бюджетный седан — Uni-V.

Об этом сообщает Autohome.

Эта модель будет превосходить по размерам Hyundai Elantra, а основным конкурентом этой модели должна стать Skoda Octavia.

Автомобиль уже демонстрировали на шпионских и тизерных снимках, а теперь в сеть утекли патентные фото. Новинка получила безрамочною решетку радиатора с оригинальным рисунком, узкие фары со светодиодными ДХО и выдвижные дверные ручки. Задние фонари растянулись на всю ширину кузова, а бамперы выглядят агрессивно. Так как модель позиционируется как спортивная, ей досталось выдвижное антикрыло и два больших патрубка выпускной системы.

Autohome.com.cn

Длина нового Changan Uni-V равна 4 680 мм, а расстояние между осями — 2 750 мм. Высота модели достигает 1 430 мм. Ширина — до 1 838 мм. Салон обещает быть комфортным и просторным. Известно, что он будет выполнен в стилистике кроссовера Uni-T и получит огромный экран, который объединит в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Также модели положен широкий список систем помощи водителю и ассистентов безопасности.

В движение новинку приводит 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 188 л.с. Также возможен выход более мощной версии с 2,0-литровым мотором и гибридного варианта. Дебют автомобиля состоится на автосалоне в Гуанжоу до конца 2021 года. Прайс не объявлен, однако ориентировочный старт — от 15 тысяч долларов.

Ранее рассказывалось о том, что Changan обновил компактный кроссовер за семь тысяч долларов.

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