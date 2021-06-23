Китайцы начали прием заказов дешевого конкурента Skoda Octavia: цена приятно удивляет

Товарная версия этой модели дебютировала в начале 2021 года.

Китайская компания GAC начала прием заказов на бюджетный седан Trumpchi Empow.

Об этом сообщает Autoblog.

Предсерийный прототип этой модели показали прошлой осенью. Тогда автомобиль назывался Empow55. Его товарная версия дебютировала в начале 2021 года. Отмечается, что Trumpchi Empow должен составить конкуренцию на рынке Skoda Octavia.

В основе купеобразной новинки платформа GPMA собственной разработки GAC. При колесной базе в 2 736 мм седан достигает 4 700 мм в длину, 1 850 мм в ширину и 1 432 мм в высоту.

autoblog.com

"Спортивности" Trumpchi Empow предает купеобразный силуэт, привлекающий своими размерами решетка радиатора и вертикальными ходовыми огнями. Более агрессивная версия отличается яркими вставками на кузове, круглыми патрубками выхлопной системы, спойлером и стандартными 18-дюймовыми колесами.

В салоне GAC Trumpchi Empow два дисплея диагональю 10,25 дюйма каждый (цифровая панель приборов и система мультимедиа). Дефлекторы обдува построены в одну линию. Кнопка запуска двигателя установлена ​​по центру тоннеля. Опционально доступны камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.

autoblog.com

На начальном этапе новый седан предлагается только с одним мотором — мощным 1,5-литровым TGDI на 177 л.с. В пару ему положена семиступенчатая роботизированная коробка передач. По предварительной информации, позже для GAC Trumpchi Empow станет доступен еще один двигатель объемом 2 литра. Кроме того, седану также обещана гибридная версия.

На родном рынке марки GAC Trumpchi оценили от 15 300 до 19 900 долларов в зависимости от исполнения и комплектации.

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