Китайцы начали продажу более дешевого конкурента Skoda Octavia: названа стоимость

Эта модель доступна в кузове универсал.

Китайско-американский концерн GM-SAIC начал продажу стильного универсала Baojun Valli.

Об этом сообщает AutoHome.

Отметим, что эта модель является недорогим аналогом Skoda Octavia, но в ее пользу говорят эффектная внешность и доступная цена. Оснащена новинка лучше, чем Baojun RC-5W. Длина Valli составляет 4,68 метра, а размер колесной базы равен 2,7 метра. Объем багажника, в свою очередь, равен 1 620 литров.

В разработке Baojun Valli участвовали специалисты General Motors, но архитектура шасси неприхотлива — речь идет о переднеприводном универсале с передней подвеской типа McPherson и задней торсионной балкой. Полный привод не предусмотрен.

В базовой версии Baojin Valli есть мультируль, светодиодная оптика, 7-дюймовая виртуальная приборная панель и 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы. За доплату китайский универсал можно дооснастить водительским креслом с электрорегулировками, люком, 500-литровым багажным боксом на крышу, адаптивным круиз-контролем, системами контроля полосы и автоматического торможения, а также функцией распознавания пешеходов.

Под капотом универсала поселился полуторалитровый двигатель отдачей в 147 лошадиных сил. Мотор работает совместно с механической трансмиссией на шесть скоростей или вариатором. На каждую "сотню" пройденного пути автомобиль расходует в среднем чуть больше 6 литров бензина.

Прием заказов на эту модель стартовал в марте этого года. И вот, спустя два месяца, к дилерам отправилась первая партия автомобилей. За базовый Baojun Valli со 147-сильным турбомотором 1,5 и 6-скоростной "механикой" просят всего 79 800 юаней (чуть больше 12 тысяч долларов США), тогда как новая Skoda Octavia (1,4, 150 лошадиных сил) в кузове лифтбек в Поднебесной обойдется в 154 900 юаней.

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