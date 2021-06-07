Китайцы обновили компактный кроссовер за 7 тысяч долларов

Модель получила более современный и стильный дизайн.

Китайская компания Changan представила обновленный компактный кроссовер CS15.

Отметим, что продажи компактного китайского кроссовера Changan CS15 стартовали в 2016 году. Модель совершила настоящий прорыв в сегменте. Ведь при достаточно низкой цене она вобрала в себя передовые технологии и современные решения, характерные для дорогих автомобилей.

Несмотря на высокий спрос, производитель принял решение провести масштабный рестайлинг кроссовера. Он получил заметные изменения в дизайне и новое оборудование.

Так, длина обновленного Changan CS15 составляет 4 131 мм, ширина — 1 740 мм, высота — 1 610 мм, а колесная база — 2 520 мм. То есть его размеры стали чуть больше, чем у модели предыдущего года выпуска. В то же время клиренс равен 150 мм.

Среди ключевых решений внешности можно выделить решетку радиатора с хромированными горизонтальными ламелями, визуально объединенную с узкими светодиодными фарами, бампер с широким воздухозаборником, капот с клиновидными ребрами и выштамповки по бокам, которые придают модели атлетичности. Корма выглядит не менее стильно с массивными дверями багажника, стреловидными фонарями и небольшим спойлером. Завершают лаконичный образ 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Внутреннее пространство модели приобрело современные формы.

Во внутреннее оснащение Changan CS15 вошли цифровая приборная панель, новейший мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном, спортивный мультифункциональный руль, кресла с развитой боковой поддержкой и высокими подголовниками. В пакете электронных ассистентов безопасности — передний и задний парктроники, ABS, круиз-контроль, камера заднего вида, встроенная GPS-навигация и две подушки безопасности.

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Под капотом обновленного Changan CS15 установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 107 л.с., который связан с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод — передний. До первой "сотни" автомобиль разгоняется за 13 секунд. Расход топлива в смешанном режиме составляет 6,5 л/100 км. Цена Changan CS15 стартует от 7 тысяч долларов в базовом исполнении. За топовую версию придется выложить не менее 10 тысяч.

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