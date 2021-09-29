Китайцы представили электрокар, который имеет 1835 "лошадок" и максимальную скорость 420 км/ч: объявлена его цена

Китайцы представили электрокар, который имеет 1835 "лошадок" и максимальную скорость 420 км/ч: объявлена его цена

Он разгоняется до "сотни" за 1,8 секунды.

Китайская компания Farnova Automotive представила новый электрический суперкар Othello.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Farnova Automotive основана в 2019 году. Она сотрудничает с пекинским производителем спортивных электрокаров Qiantu Motors, который стал известным благодаря Qiantu K50.

Также читайте Британцы представили необычный одноместный электрокар мощностью в тысячу лошадиных сил

Вероятно, Othello базируется именно на базе этой машины, хотя их размеры и технические характеристики не совпадают, поэтому он выглядит как полностью новый автомобиль.

Модель от Farnova имеет 4670 мм в длину, 2080 мм — в ширину, 1145 мм — в высоту и колесную базу — 2670 мм. Весит она 1350 кг. Авто получило выдвижное антикрыло и большой диффузор.

Интерьер имеет минималистичный дизайн с рулем овальной формы и прозрачной панелью приборов. Гоночные сиденья получены от Recaro.

carnewschina.com

Электрокар может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,8 секунды, а до 300 — за 8,5. Максимальная скорость — 420 км/ч. Таких показателей ему позволяет достигать двухмоторная система общей мощностью 1835 л.с. и 12 000 Нм.

Размер аккумулятора, который предоставил шведский производитель Northvolt, составляет всего 75 кВт-ч, что кажется очень маленьким для автомобиля с такими характеристиками. Компания заявляет о запасе хода в 600 километров.

Производство Othello начнется в следующем году, и планируется выпустить всего 200 экземпляров автомобиля. Каждый из них будет стоить 1 860 000 юаней ($288 000) за единицу.

Ранее сообщалось, что немецкий стартап показал сверхмощный электрический гиперкар.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку