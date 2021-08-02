Китайцы представили инновационные батареи для дешевых электромобилей

Этот тип аккумуляторов уже готов к серийному производству и в ближайшее время станет массовым.

Китайская компания CATL представила свой натриево-ионный аккумулятор первого поколения.

Об этом сообщает Autocarpro.

Этот тип аккумуляторов уже готов к серийному производству и в ближайшее время станет массовым. Они идеально подходят для бюджетных электрокаров и могут проводиться наряду с литий-ионными. Для этого не нужно модернизировать конвейер.

Преимуществом таких батарей является то, что в них не содержится литий, кобальт и никель, а используются более дешевые компоненты. К тому же они могут безотказно работать при низких температурах и не терять свою емкость. Как и более дорогие батареи, они поддерживают быструю зарядку.

Например, заполнить заряд до 80 процентов при комнатной температуре можно всего за 15 минут, а при минус 20 градусах по Цельсию батарея сохраняет более 90 процентов емкости. В CATL видят несколько сценариев использования натрий-ионных источников тока: во-первых, электромобили, особенно если они эксплуатируются в регионах с холодным климатом; во-вторых, буферные накопители энергии, скажем, для солнечных батарей, где низкая масса не является важным условием.

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Есть у натрий-ионных батарей и недостатки. Натрий труднее лития, и энергоемкость таких батарей заметно ниже: до 160 Вт-ч/кг против 250-280 Вт-ч/кг в литий-ионных. Кроме того, у натрий-ионных аккумуляторов выше требования к материалам катода и анода: неправильный подбор вызывает большие перепады напряжения и падения эффективности. В компании CATL уверяют, что решили эту проблему: для катода использовано сложное соединение, известное под названием prussian white, а для анода — углерод с пористой структурой.

Чтобы подкрепить свои слова о перспективности разработки, компания уже приступила к промышленному внедрению натрий-ионных аккумуляторов: базовую производственную цепочку планируют полностью сформировать до 2023 года.

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