Китайцы представили новый необычный внедорожник: чем интересна новинка

Дизайнеры Chery изрядно поработали над кузовом новинки.

Компания Chery показала новую модель внедорожника – Jetour TX. Автомобиль имеет агрессивный внешний вид, специальную площадку для беспилотника и выдвижные ручки дверей.

У серийного Jetour TX будет рамная конструкция, система постоянного полного привода и адаптивная подвеска. Об этом сообщает издание AutoEvolution.

За основу для новинки выбрали платформу Kunpeng, предусматривающую использование традиционных двигателей, гибридов, а также автомобилей на водороде и электромобилей. Но эксперты уверены, что в плане электрификации китайцы ограничатся обычным plug-in-гибридом.

Использование новейших технологий позволяет современным гибридным двигателям быть очень экономичными. К примеру, как заявлено, новый двигатель Jetour TX должен потреблять только 1 литр горючего на 100 километров. Также можно использовать для движения только батарею, но дальность хода в таком случае пока неизвестна.

Относительно дизайна здесь все просто – автомобиль одновременно похож на Ford Bronco и Land Rover Defender. У него широкие колесные арки, высокая линия капота и характерная оптика.

drom.ru

Пока модель имеет статус концепта, но, как показывает практика, китайские инженеры работают довольно быстро. Скорее всего, перед запуском в серию автомобиль сделают проще и выпустят на рынок доступных кроссоверов.

Напомним, что недавно китайцы вывели к продаже электрокроссовер с запасом хода в тысячу км.