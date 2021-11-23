Китайцы снимут с производства популярный внедорожник, он продается в Украине

На нашем рынке он доступен в двух комплектациях.

Китайская компания Haval приняла решение снять с производства внедорожник H9 .

Об этом сообщает портал "Китайские автомобили", ознакомившийся с модельным планом Great Wall Motors.

Отмечается, что производство этой модели в Китае будет остановлено уже в конце этого года. Согласно документу, сборка Haval H9 в КНР будет остановлена 31 декабря 2021 года. Причем, как отмечает ряд источников в китайской печати, речь идет не о временном простом, а о так называемой "пожизненной" паузе.

Одной из причин, побуждающих Great Wall к такому шагу, могут быть сравнительно невысокие продажи автомобиля в Китае. Так, за девять месяцев текущего года модель разошлась в Поднебесной тиражом в 13 873 авто, в то время как продажи соплатформенного внедорожника Tank 300 за это время составили 52 572 авто. Таким образом, можно сделать вывод, что внедорожник Haval H9 теряет свою актуальность, а ему на смену приходят более современные и более технологичные модели.

Официально отказ от Haval H9 у компании пока не подтвердили.

Добавим, что на украинском рынке внедорожник Haval H9 доступен в двух комплектациях – Dignity и Luxury. Первая оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором на 245 "лошадей", 8-ступенчатой АКПП и полным приводом, тогда как люкс-версия имеет в своем оснащении 2,0-литровый дизель на 190 л.с. с той же трансмиссией и полным приводом.