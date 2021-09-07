Китайцы создали бюджетный электрокар, напечатанный на 3D-принтере: ему можно будет собственноручно заменять аккумулятор

Китайцы создали бюджетный электрокар, напечатанный на 3D-принтере: ему можно будет собственноручно заменять аккумулятор

Автомобиль стоит от 13 900 евро.

Китайская компания XEV создала бюджетный электрокар Yoyo, напечатанный на 3D-принтере, и представила для него программу замены аккумулятора.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Этот городской автомобиль имеет компактную по размерам батарею на 10,3 кВт-ч, которой достаточно для 150 километров пробега. Она наполняется от зарядной станции, но также владельцы машины смогут собственноручно заменять аккумулятор за несколько минут.

Также читайте Первый в истории: электрокар Genesis сможет заряжаться без проводов

Такая возможность будет доступна только для европейского рынка. На нескольких СТО компании ENI, которые размещены по всему континенту, XEV установит для специальные станции "Battery Xchange", где можно будет поменять батарею.

Это должно привлечь внимание потенциальных покупателей электромобилей, которые переживают из-за длительной зарядки этих авто. В то же время это может сделать Yoyo менее экологичным, так как для него нужно будет производить большее количество аккумуляторов.

XEV утверждает, что их автомобиль — один из наиболее тщательно проработанных на 3D-принтере. Шасси, сиденья, стекла и почти все, что видно на модели, было напечатано. Yoyo можно построить всего за три дня.

Кроме того, электромобиль может разгоняться до 80 км/ч. Цены на него начинаются с 13 900 евро.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что китайцы разработали зарядку для электрокаров, которая наполняет аккумулятор до 80% за 8 минут.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку