Китайцы создали стильного конкурента для Skoda Octavia: названа цена

Основным рынком сбыта модели станет Поднебесная.

Китайская компания Dongfeng создала стильный седан — Aeolus Yixuan Max.

Так, в основу автомобиля легла платформа DSMA, которая является усовершенствованной версией архитектуры CMP. При колесной базе в 2 770 мм новинка достигает в длину 4 797 мм, что даже чуть больше Skoda Octavia, которая и является конкурентом этой модели. Высота и ширина машины составляют 1 475 и 1 870 мм соответственно. Ездит китайский седан на 17-дюймовых колесных дисках.

Автомобиль выглядит стильно и современно. Он получил узкую светодиодную оптику, оригинальный гриль радиатора, широкий капот, выштамповки по бокам и задние фонари, объединенные между собой тонкой полосой. В качестве декора использованы хромированные элементы.

В оснащение салона вошла 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном. Есть климат-контроль, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

В движение Aeolus Yixuan Max приводит 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 190 л.с. и 300 Нм крутящего момента, который связан с 7-ступенчатым "роботом". Максимальная скорость ограничена отметкой 210 км/ч. Позже появится гибридная версия. Седан уже встал на конвейер и скоро отправится к дилерам.

Основным рынком сбыта модели станет Китай, где стоимость новинки составит 15 тысяч долларов.

Ранее Dongfeng представила электрокроссовер с запасом хода в 860 км.

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