Китайцы вскоре представят электрокроссовер с запасом хода в тысячу км

Его должны показать 19 ноября.

В Китае анонсирован полностью электрический кроссовер GAC Aion LX с рекордным запасом хода.

Об этом сообщает Autoevolution.

Замеры пробега на одном заряде для GAC Aion LX Plus производились по методике NEDC, которая имеет некоторые разногласия с наиболее строгой EPA, но благодаря аккумуляторной батарее на 144,4 кВт/ч электрический кроссовер GAC действительно способен превзойти достижение Lucid Air, способного проезжать на одном заряде 834 километра. Запас хода GAC Aion LX Plus, в свою очередь, составит 1 008 км.

Показатели пробега по измерениям NEDC и EPA трудно сравнить, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что новый кроссовер GAC действительно дальнобойнее Lucid Air. Однако измерения EPA считаются более близкими к фактическим показателям, чем циклы NEDC или WLTP. Иными словами, не исключено, что 1008-километровый запас хода по методике NEDC для GAC Aion LX Plus окажется меньше 834 км, которые Air предлагает в рамках тестов EPA.

autoevolution.com

Надо сказать, что GAC Aion LX – это не новая модель: в Китае уже продаются Aion LX с тяговыми аккумуляторами емкостью 73,3 и 93,3 кВт/ч и запасом хода 520, 600 и 650 км. Поэтому Aion LX с запасом хода в тысячу км – всего лишь модификация ныне выпускаемых авто. В этой версии используется особая тяговая батарея с катодом из губчатого кремния: она на 20% меньше обычной тяговой батареи по объему и на 14% легче.

GAC Aion LX – недешевая модель. В Китае разные модификации стоят от 36 000 до 54 700 долларов, а новая версия, естественно, будет еще дороже.

Презентация этого электрокроссовера должна состояться 19 ноября . Тогда, собственно, и должны назвать его стоимость.

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