Китайцы вывели на испытания электрический кабриолет за 4,5 тысячи долларов

Концепт этой модели представили еще весной.

Американский концерн General Motors совместно с китайской компанией SAIC вывели на тесты бюджетный электрический кабриолет Wuling Hong Guang MINI EV.

Об этом сообщает Autohome.

Отметим, что эта модель была представлена концептом еще весной. Так, главным отличием от донора, которым является Hong Guang Mini EV, является сложенная мягкая крыша. Также компактному электромобилю переделали передние фары и задние фонари, установили боковые зеркала меньшего размера и оригинальные колесные диски на низкопрофильной резине. Завершают образ белые вставки на бамперах и дверях.

Относительно испытаний этого автомобиля, то его удалось увидеть на улицах Китая. Несмотря на обильное использование камуфляжа, узнаваемые черты Mini EV прослеживаются четко.

Autohome.com.cn

В движение кабриолет приводит электромотор с отдачей 20 л.с., который позволяет разгоняться до 100 км/ч. Запас хода составляет 120 км. Очевидно, что открытая версия будет иметь другие цифры дальнобойности за счет изменения аэродинамики и массы.

Добавим, что в последнее время Wuling практически перестал развивать модельный ряд полноразмерных автомобилей, делая акцент исключительно на миниатюрных электрокарах. Одним из недавних анонсов стал двухместный Nano EV, который представляет собой ребрендинговой Baojun E200.

В движение "обычный" Hongguang Mini EV приводит электромотор мощностью 27 л.с., который позволяет разгоняться до 100 км/ч. Запас хода в 120 км обеспечивает батарея емкостью 9,2 кВтч. Также доступна более дальнобойная версия, которая комплектуется аккумулятором на 13,8 кВтч и может проехать на одном заряде до 170 км.

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