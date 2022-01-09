Китайцы вывели на продажу электрокроссовер с запасом хода в тысячу км: объявлена цена

Китайцы вывели на продажу электрокроссовер с запасом хода в тысячу км: объявлена цена

Чтобы восстановить запас энергии до 80%, потребуется всего 8 минут.

Китайские инженеры выпустили новый электрический кроссовер под названием GAC Aion LX Plus. Запас хода новинки – 1008 километров (по китайской методике расчета CLTC). Как заявляет производитель, этот электрокар стал одним из самых дальнобойных серийных машин мира.

За топовую версию с самой большой батареей придется выложить 72 тысячи долларов (примерно 1 944 000 грн). Об этом сообщает издание CarNewsChina.

GAC Aion LX Plus Performance имеет систему полного привода, реализованную за счет двух мощных электромоторов. Силовая установка выдает 734 лошадиные силы мощности. До первой сотни электрокар выстреливает за 2.9 секунды. Автомобиль имеет систему быстрой зарядки, которая всего за 8 минут позволяет пополнит запас авто до 80%.

Интерьер довольно минималистичен и чем-то похож на Tesla Model 3. Удобные сиденья, большой центральный экран и очень мало кнопок – это новый тренд 2021 года.

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Также, как каждый современный автомобиль, GAC Aion имеет водительскую систему и автопилот. Для того чтобы автомобиль безошибочно видел всю дорожную ситуацию, его оснастили большим количеством датчиков и системой Lidar. Вся информация поступает на очень мощный компьютер и автомобиль без проблем передвигается по дорогам города или по трассе.

Продажи на автомобиль уже открыты, базовая версия с одним электромотором и более скромной батареей обойдется в 45 тысяч долларов (примерно 1 215 000 грн).

Напомним, что эксперты назвали самый популярный электромобиль на Родине "зеленых" машин.