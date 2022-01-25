Китайская автомобильная компания решила судиться с Renault из-за плагиата

Китайцы уверены, что Renault нарушает их планы по расширению на европейский рынок.

Все уже давно привыкли, что европейские автомобильные компании судятся с китайскими, из-за плагиата дизайна и технологий, но на этот раз дело совсем другое.

Китайский автопроизводитель Human Horizons подает в суд на Renault, потому что они использовали на автомобилях своего бренда Mobilize схожий логотип. Об этом сообщает издание CARSCOOPS.

Несколько лет назад компания Human Horizons дебютировала на рынке с полностью электрическим HiPhi X. Тогда этот электромобиль очень заинтересовал людей своим дизайном и технологиями. На его капоте красуется логотип в виде вертикальной линии с двумя изогнутыми линиями по бокам.

Прошло только несколько месяцев после презентации HiPhi X и Renault показало свой прототип Mobilize EZ-1. Конечно по конструкции, технологиям и внешнему виду это совсем другое авто, но оно имеет одно сходство – это эмблема. Там также есть вертикальная полоска с двумя изогнутыми линиями, но они повернуты на 45 градусов, а сами линии немного толще.

Таких изменений китайцам стало мало, и они уверены, что сходство в эмблемах может нарушить их планы по расширению на европейский рынок. Первый судебный иск от китайской стороны был подан в немецкий суд еще в 2021 году. В настоящее время между компаниями идет судебное разбирательство.

Human Horizons запатентовали свой логотип еще в 2018 году, а Renault только в прошлом году. Поэтому, как именно отреагирует суд на этот процесс, покажет только время.

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