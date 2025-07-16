Китайские авто набирают популярность среди украинцев: какие модели покупают чаще всего

Polestar 2 / © The Verge

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В первом полугодии 2025 года украинцы приобрели более 7 тысяч легковушек китайского производства — большинство из них новые и электрические.

Об этом сообщает Укравтопром.

Всего за шесть месяцев в Украину ввезли 7318 авто из КНР, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 5963 были новыми (+12%), а 1355 — с пробегом (-31%). При этом 85% всех машин — электромобили.

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Среди новых моделей лидером стал BYD Song Plus — 982 регистрации. За ним следуют VW ID.Unyx (830 авто), Honda eNS1 (441), ZEEKR 7X (402) и ZEEKR 001 (366).

В категории подержанных авто первенство держит ZEEKR 001 — 173 единицы. Также в топе — ZEEKR 7X (95 авто), Polestar 2 (76), MG ZS (68) и Tesla Model 3 (65).

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина изменила систему автомобильных номеров, и теперь первые две буквы на знаках могут указывать не на регион, а на способ оформления покупки авто.