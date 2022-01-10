Китайский автопроизводитель, представленный в Украине, презентовал новый компактный кроссовер

Автомобиль получил агрессивный внешний вид и хорошую оснастку.

Компания Haval показала дизайн нового кроссовера. KuGou – это серийная модель, созданная из концепта X Dog, который переводится как "Крутой пес".

Новинка ориентирована на молодых покупателей, поэтому дизайн кузова имеет жесткие линии и интересные цвета. Об этом сообщает издание AutoHome.

Концепт Haval X Dog показали еще в апреле 2021 года в Шанхае. Тогда производитель сообщил, что новая линейка кроссоверов будет иметь сразу 7 автомобилей на модульной платформе Lemon, рассчитанные на разных потребителей.

Если не присматриваться, то автомобиль полностью похож на свой концепт, но это не так – изменились бамперы, передняя фальшь решетка, дверные ручки, пятая дверца и структура фонарей.

Брутальная внешность немного озадачивает некоторых покупателей. Ведь автомобиль, хоть и выглядит, как настоящий внедорожник, но его возможности гораздо скромнее. Машина рассчитана на передвижения по дороге и иногда на ней можно проехать по легким ямам.

В начале продаж кроссовер будет доступен с 1,5-литровым турбомотором GW4B15L мощностью 184 лошадиные силы, который будет работать с 7-скоростным "роботом" и передним приводом.

Интерьер пока китайцы держат в секрете. Но одно известно точно – семи дисплеев, как у концепт-кара там точно не будет, но производитель обещает, что салон точно понравится будущим покупателям. На внутренний рынок Китая новинка выйдет уже осенью, а к концу года должны появиться более интересные модификации модели.

Напомним, что китайцы вывели к продаже электрокроссовер с запасом хода в тысячу километров.