Китайский бренд снова возглавил рейтинг украинского рынка новых авто
Лидерство на рынке завоевал китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат.
В прошлом месяце украинцы приобрели рекордное, за последние 13 месяцев, количество новых легковых автомобилей — 7,8 тыс. единиц. Это на треть больше, чем в октябре 2024 года и на 14% больше по отношению к сентябрю 2025 года.
Об этом сообщает «Укравтопром» в Telegram.
Ближайшие конкуренты — TOYOTA и VOLKSWAGEN.
В топ-10 октября попали:
1. BYD — 1199 ед. (+552%);
2. TOYOTA — 978 ед. (+44%);
3. VOLKSWAGEN — 856 ед. (136%);
4. SKODA — 626 ед. (+55%);
5. RENAULT — 494 ед. (-37%);
6. HYUNDAI — 357 ед. (+85%);
7. BMW — 302 ед. (-24%);
8. AUDI — 262 ед. (+38%);
9. ZEEKR — 259 ед. (+131%);
10. NISSAN — 196 ед. (+1%).
Бестселлером луны стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx.
Всего с начала года в Украине было реализовано 60,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом.
