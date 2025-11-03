Китайский бренд снова возглавил рейтинг украинского рынка новых авто

Китайский автомобильный бренд BYD / © Укравтопром

В прошлом месяце украинцы приобрели рекордное, за последние 13 месяцев, количество новых легковых автомобилей — 7,8 тыс. единиц. Это на треть больше, чем в октябре 2024 года и на 14% больше по отношению к сентябрю 2025 года.

Об этом сообщает «Укравтопром» в Telegram.

Лидерство на рынке завоевал китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат.

Ближайшие конкуренты — TOYOTA и VOLKSWAGEN.

В топ-10 октября попали:

1. BYD — 1199 ед. (+552%);

2. TOYOTA — 978 ед. (+44%);

3. VOLKSWAGEN — 856 ед. (136%);

4. SKODA — 626 ед. (+55%);

5. RENAULT — 494 ед. (-37%);

6. HYUNDAI — 357 ед. (+85%);

7. BMW — 302 ед. (-24%);

8. AUDI — 262 ед. (+38%);

9. ZEEKR — 259 ед. (+131%);

10. NISSAN — 196 ед. (+1%).

Бестселлером луны стал электромобиль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

Всего с начала года в Украине было реализовано 60,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом.

