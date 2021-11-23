Китайский производитель представил интересный аналог Skoda Octavia: чем удивила новинка

Новый "китаец" получил интересный дизайн, экономичный двигатель и много крутых опций.

Компания Changan выкатила на автосалоне в Гуанчжоу свою новенькую модель Uni-V .

Об этом сообщают представители производителя на официальном сайте Changan.

Отмечается, что она сразу вызвала к себе большое любопытство посетителей. Интересный дизайн и очень популярный тип кузова – лифтбек сделал свое дело. Лифтбек на 5 дверей, имеющий электропривод большой кормовой двери – компоновка очень похожа на Skoda Octavia, и на этом сходство не заканчивается. Габариты также близки: длина 4680 мм, ширина – 1838 мм, а высота достигает 1430 мм. Колесная база отличается в лучшую сторону и достигает 2750 мм против 2686 мм у Octavia.

globalchangan

Но у Uni-V есть несколько козырей в рукаве, первый – это дизайн. Передняя часть имеет интересную безрамочную фальшь решетку, узкие фары ну и конечно, куда же без выдвижных ручек. Также для лучшей аэродинамики инженеры добавили специальный выдвижной спойлер, автоматически поднимающийся на большой скорости и способный генерировать дополнительную прижимную силу.

А вот в салоне автомобиль точно, гораздо интереснее Octavia. Только посмотрите на этот руль и приборную панель. Все практично и со вкусом. Но главная фишка, которая должна продать автомобиль — камера на рулевой колонке. Она должна следить за состоянием водителя и распознавать усталость. Да еще она умеет узнавать человека и подгонять все настройки под него. Если вспомнить, что перед нами бюджетный лифтбэк, то такие функции удивляют.

globalchangan

Автомобиль построили на модульной платформе MPA (Modular Platform Architecture), такая же как и у Uni-кроссоверов. Базовая комплектация может похвастаться – турбодвигателем на 1,5 литра мощностью 188 л.с., работающим с 8-ступенчатой АКПП Aisin. Но уже скоро, к продаже станет доступна 2,0-литровая турбочетверка.

На рынке Uni-V появится в 2022 году, но пока он будет продаваться исключительно на внутреннем рынке Китая. Если продажи оправдают ожидания, автомобиль увидит и Европа.