- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 261
- Время на прочтение
- 2 мин
Клад под слоем пыли: редкое авто простояло в сарае 30 лет
Иногда старые гаражи скрывают настоящие сокровища, историческая ценность которых значительно превышает стоимость недвижимости, где они хранятся. В Великобритании на аукцион выставили уникальный автомобиль, считающийся технологическим прорывом своего времени, хотя последние три десятилетия он служил только «магнитом для пыли».
Редкий британский спорткар Jensen FF 1969 года выпуска, не выезжавший на дороги с начала 1990-х годов, ищет нового владельца. Этот экземпляр является одним из менее 200 изготовленных автомобилей этой модели и сохранился в полностью аутентичном состоянии без реставрации.
Об удивительной находке, готовящейся к продаже дом Iconic Auctioneers, сообщает Metro.
Почему это авто так ценно
Jensen FF (Ferguson Formula) – это не просто винтажное купе. Это был самый технически амбициозный автомобиль своей эпохи. Он стал первым в мире серийным легковым авто, оснащенным полным приводом и антиблокировочной системой тормозов (ABS) — технологиями, которые стали стандартом только много лет спустя.
Эксперты оценивают стоимость этого «гаражного клада» в 30–35 тысяч фунтов стерлингов .
История одного владельца
Найденный экземпляр принадлежал мистеру С.Т. Пиккард. Его дочь Джилл вспоминает, что отец использовал мощный спорткар как повседневный автомобиль для поездок на свои карьеры в Стаффордшире.
«Он просто садился и несся по трассе. Скорость была 100 миль в час (около 160 км/ч) или больше — камер тогда не было», — делится женщина.
Машина наездила около 67 тысяч миль. После смерти владельца в середине 90-х Джилл загнала автомобиль в сухой гараж, где он и простоял неподвижно по сей день.
"Мне немного стыдно, что мы так и не сделали с ней то, что планировали, и она просто спала здесь", - призналась наследница.
Драма увольнения
Как стало известно из видео блоггеров UK Barn Finds , первыми открывших гараж, машина не «сдалась» без боя. За 30 лет простоя тормозные колодки намертво прикипели к дискам, заблокировав все четыре колеса.
Чтобы вытащить раритет, эвакуаторам пришлось срезать петли гаражных ворот , а затем снимать колеса и разбирать тормоза прямо на месте. Лишь после этого Jensen FF удалось выкатить на свет.
Несмотря на толстый пласт пыли и паутины, салон сохранился идеально: кожа целая, а вставки из орехового дерева не повреждены. Автомобиль имеет «родной» двигатель и полный комплект документов и даже все квитанции по техобслуживанию, что делает его мечтой для коллекционеров.
