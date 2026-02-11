Клад под слоем пыли: редкое авто простояло в сарае 30 лет

Ретроавтомобиль сохранился в первоначальном виде и является настоящим раритетом / © скриншот с видео

Редкий британский спорткар Jensen FF 1969 года выпуска, не выезжавший на дороги с начала 1990-х годов, ищет нового владельца. Этот экземпляр является одним из менее 200 изготовленных автомобилей этой модели и сохранился в полностью аутентичном состоянии без реставрации.

Об удивительной находке, готовящейся к продаже дом Iconic Auctioneers, сообщает Metro.

Почему это авто так ценно

Jensen FF (Ferguson Formula) – это не просто винтажное купе. Это был самый технически амбициозный автомобиль своей эпохи. Он стал первым в мире серийным легковым авто, оснащенным полным приводом и антиблокировочной системой тормозов (ABS) — технологиями, которые стали стандартом только много лет спустя.

Эксперты оценивают стоимость этого «гаражного клада» в 30–35 тысяч фунтов стерлингов .

История одного владельца

Найденный экземпляр принадлежал мистеру С.Т. Пиккард. Его дочь Джилл вспоминает, что отец использовал мощный спорткар как повседневный автомобиль для поездок на свои карьеры в Стаффордшире.

«Он просто садился и несся по трассе. Скорость была 100 миль в час (около 160 км/ч) или больше — камер тогда не было», — делится женщина.

Машина наездила около 67 тысяч миль. После смерти владельца в середине 90-х Джилл загнала автомобиль в сухой гараж, где он и простоял неподвижно по сей день.

"Мне немного стыдно, что мы так и не сделали с ней то, что планировали, и она просто спала здесь", - призналась наследница.

Драма увольнения

Как стало известно из видео блоггеров UK Barn Finds , первыми открывших гараж, машина не «сдалась» без боя. За 30 лет простоя тормозные колодки намертво прикипели к дискам, заблокировав все четыре колеса.

Чтобы вытащить раритет, эвакуаторам пришлось срезать петли гаражных ворот , а затем снимать колеса и разбирать тормоза прямо на месте. Лишь после этого Jensen FF удалось выкатить на свет.

Несмотря на толстый пласт пыли и паутины, салон сохранился идеально: кожа целая, а вставки из орехового дерева не повреждены. Автомобиль имеет «родной» двигатель и полный комплект документов и даже все квитанции по техобслуживанию, что делает его мечтой для коллекционеров.

