Кладбище автомобилей Mercedes-Benz удивило поклонников: подробности

В сети появилось видео, которое удивило поклонников Mercedes-Benz. Блогер обнаружил заброшенную стоянку, где годами постепенно ржавеют культовые модели бренда.

Об этом сообщило издание MMR.

На расчищенной стоянке, которая была продана в 2024 году, до сих пор хранятся культовые автомобили. Среди них выделяются модели W114/W115, выпускавшиеся с 1968 по 1976 год и ставшие предшественниками современного E-Class. Здесь также можно найти W116 - первый официальный S-Class, выпущенный в 1972 году. Для поклонников двухдверных автомобилей есть несколько R107, преемников W113. Не обошлось и без E-Class W124 в разных кузовах, а также W126 в версиях седан и купе.

Кладбище автомобилей Mercedes-Benz. Фото: Exploring With Boss

"К сожалению, все эти машины находятся в крайне плохом состоянии - заржавевшие кузова, отсутствие деталей, грязь и мох. Большинство из них уже не подлежат восстановлению. Будущее этих автомобилей определено: новый владелец стоянки планирует отправить их на утилизацию, как и уже вывезенные модели", – говорится в сообщении.

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