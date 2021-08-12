"Кладбище" грузовиков: в Польше обнаружили стоянку десятков старых украинских КрАЗов

Там нашли вездеходы КрАЗ-255 и самосвалы КрАЗ-256.

В Польшу нашли стоянку десятки украинских грузовиков КрАЗ, которые стоят прямо под открытым небом.

Об этом сообщает сайт Carakoom.

В каком состоянии находятся машины, неизвестно. Но вид свидетельствует о том, что там они стоят не очень долго.

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На стоянке обнаружили крупнотоннажные грузовые вездеходы КрАЗ-255 и тяжелые карьерные самосвалы КрАЗ-256. Их начали выпускать в Кременчуге в середине 1960-х годов, а продолжалось производство до середины 1990-х.

Грузовик КрАЗ-255 имеет привод на три оси, а все колеса оснащены централизованной системой регулирования давления для лучшей проходимости. Под капотом у него 14,9-литровый двигатель ЯМЗ-238, который выдает 240 лошадиных сил. Он совмещен с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Самосвал КрАЗ-256 был предназначен для карьерных работ. Он получил колесную формулу 6×4, двухступенчатую раздаточную коробку и блокировки межосевого дифференциала. Мотор и КП у него такие же, как у предыдущей модели. Этот самосвал может перевозить вес в 12 тонн.

Эти КрАЗы использовали в Советском Союзе, странах Европы, Азии и Африки. Грузовики, которые нашли в Польше, ранее принадлежали местной компании Franslaw, занимающейся строительством дорог и полигонов, а также земляными и гидротехническими работами.

carakoom.com

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