- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 357
- Время на прочтение
- 2 мин
В лесу нашли "кладбище" раритетных авто, гниющих под открытым небом (фото)
В лесах американского штата Мичиган блоггеры обнаружили масштабную стихийную свалку, где под открытым небом ржавеют десятки классических автомобилей 1960-70-х годов.
В лесных зарослях американского штата Мичиган автомобильные энтузиасты обнаружили масштабную заброшенную свалку, где под открытым небом десятилетиями ржавеют десятки редких коллекционных автомобилей эпохи расцвета «маслкаров».
Об этой печальной, но поразительной находке в своем видео рассказал YouTube-канал Auto Archaeology.
Владелец этой коллекции годами свозил сюда культовые машины, возможно, планируя их восстановить или разобрать на запчасти, но большинство из них так и остались умирать среди деревьев.
Что нашли кладоискатели
Среди зарослей и опавших листьев блоггеры идентифицировали настоящие легенды американского автопрома. В частности, на видео можно увидеть:
Plymouth Barracuda 1970 года в редком фиолетовом цвете «Plum Crazy».
Dodge Challenger R/T и несколько моделей в комплектации SE.
Dodge Coronet R/T 1970 года – чрезвычайно редкая модель, которая, к сожалению, уже почти полностью уничтожена коррозией.
Полицейские версии Plymouth Fury и десятки других кузовов, сквозь которые проросли деревья.
Печальная судьба раритетов
Автор видео отмечает, что большинство автомобилей находятся в ужасном состоянии: крыши прогнили, салоны уничтожены влагой, а двигатели отсутствуют или превратились в куски ржавчины. Впрочем, некоторые экземпляры все еще могут стать "донорами" запчастей для реставраторов.
Это место — яркий пример того, как ценные исторические артефакты могут быть потеряны навсегда из-за небрежного хранения. Для фанатов «маслкаров» такие кадры — настоящая боль, ведь в отреставрированном состоянии эти машины стоили бы десятки, а то и сотни тысяч долларов.
Напомним, за год украинцы приобрели более 274 тысяч подержанных машин. Рейтинг самых популярных моделей 2025 года возглавили автомобили Volkswagen и Tesla.