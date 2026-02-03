В лесу нашли "кладбище" раритетных авто, гниющих под открытым небом (фото)

Dodge Challenger начала 1970-х гниет посреди леса в Мичигане / © скриншот с видео

В лесных зарослях американского штата Мичиган автомобильные энтузиасты обнаружили масштабную заброшенную свалку, где под открытым небом десятилетиями ржавеют десятки редких коллекционных автомобилей эпохи расцвета «маслкаров».

Об этой печальной, но поразительной находке в своем видео рассказал YouTube-канал Auto Archaeology.

Владелец этой коллекции годами свозил сюда культовые машины, возможно, планируя их восстановить или разобрать на запчасти, но большинство из них так и остались умирать среди деревьев.

Что нашли кладоискатели

Среди зарослей и опавших листьев блоггеры идентифицировали настоящие легенды американского автопрома. В частности, на видео можно увидеть:

Plymouth Barracuda 1970 года в редком фиолетовом цвете «Plum Crazy».

Dodge Challenger R/T и несколько моделей в комплектации SE.

Dodge Coronet R/T 1970 года – чрезвычайно редкая модель, которая, к сожалению, уже почти полностью уничтожена коррозией.

Полицейские версии Plymouth Fury и десятки других кузовов, сквозь которые проросли деревья.

Печальная судьба раритетов

Автор видео отмечает, что большинство автомобилей находятся в ужасном состоянии: крыши прогнили, салоны уничтожены влагой, а двигатели отсутствуют или превратились в куски ржавчины. Впрочем, некоторые экземпляры все еще могут стать "донорами" запчастей для реставраторов.

Это место — яркий пример того, как ценные исторические артефакты могут быть потеряны навсегда из-за небрежного хранения. Для фанатов «маслкаров» такие кадры — настоящая боль, ведь в отреставрированном состоянии эти машины стоили бы десятки, а то и сотни тысяч долларов.

