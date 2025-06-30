Кнопка с авто в круге: что она означает и зачем нужна

Кнопка «автомобиль в круге» / © Onet.pl

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В современных автомобилях появилась малозаметная, но чрезвычайно полезная кнопка с символом авто в круге. Она позволяет мгновенно отключить навязчивые системы помощи водителю, которые часто работают некорректно или отвлекают.

Об этом пишет Auto Świat.

На первый взгляд она может показаться неважной, на самом деле ее функция становится ключевой для многих водителей. Именно с нажатия этой кнопки начинается каждая поездка, ведь она позволяет отключить навязчивые системы помощи водителю, которые включаются автоматически после запуска двигателя. Автопроизводители обязаны по нормативам устанавливать ряд систем, которые должны повышать безопасность движения.

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Однако на практике некоторые из них работают некорректно, или же слишком назойливо — например, автоматические предупреждения о превышении скорости или контроль внимания водителя.

Эти функции нередко срабатывают ошибочно, основываясь на устаревших картах навигации или ошибочном распознавании дорожных знаков. Типичная ситуация — камера фиксирует ограничение скорости с соседней технической дороги и мгновенно подает сигнал, даже если водитель не нарушает правил. Все это сопровождается звуковыми сообщениями, которые не только раздражают, но иногда и отвлекают от дороги.

Именно поэтому многие водители сразу после старта ищут способ отключить эти системы. И хотя сделать это можно в каждом авто, способ зависит от марки и модели: где-то для этого нужно погрузиться в сложное меню мультимедийной системы, где-то — использовать комбинацию кнопок на руле. Но появляются и удобные решения.

Специальная кнопка с символом автомобиля в круге позволяет мгновенно открыть меню, где можно деактивировать нежелательные функции, или же одним нажатием выключить все ассистенты, которые были предварительно настроены.

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Например, у моделей Renault достаточно дважды нажать на эту кнопку, чтобы активировались сохраненные пользовательские настройки. Она даже подсвечивается оранжевым светом после запуска двигателя, чтобы водитель легко ее нашел.

В автомобилях концерна Volkswagen кнопка с таким же символом открывает меню систем безопасности, где уже можно вручную отключить все лишнее. Такие решения значительно упрощают управление современными авто и позволяют сосредоточиться на дороге, не тратя время на навигацию по сложным интерфейсам.

В условиях, когда электроника берет на себя все больше функций, возможность быстро и удобно отключить то, что мешает — это не роскошь, а необходимость.

Напомним, ранее мы писали о том, что на автомобильном зеркале есть маленькая кнопка, которая не всем известна , но она имеет полезную функцию для совершенствования вождения.

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