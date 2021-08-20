Когда и в каких странах откажутся от авто с ДВС: список

Когда и в каких странах откажутся от авто с ДВС: список

Однако некоторые страны еще не определились со сроками запрета.

Большинство стран Европы определились со сроками запрета продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Какие страны начнут отказываться от авто с ДВС и когда это произойдет рассказали на сайте AUTO-Consulting со ссылкой на доклад Европейской ассоциации транспортной логистики ECG и аналитической компании Automotive.

Их исследование охватило период с 2021 до 2035 года. Первыми машины с ДВС запретят в Норвегии — это произойдет в 2025 году. К 2030-му эту инициативу поддержат Австрия, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Нидерланды, Словения и Швеция.

В Великобритании запрет начнет действовать в 2030 году, но гибриды будут продавать еще до 2035-го. Во Франции и Испании на рынке останутся только электрические авто в 2040 году.

В то же время со сроками не определилась еще Германия, Польша, Румыния, Финляндия, Греция и страны Балтии.

Отмечается, что в Норвегии, Швеции и Нидерландах уровень популярности электрокаров стал выше, чем в среднем в большинстве стран Европейского Союза. В то же время в Восточной Европе продажи таких авто ниже среднего показателя.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал законы для развития электрического транспорта в Украине.

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