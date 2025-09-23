Когда лучше менять шины на зимние: советы опытных водителей

Советы для автомобилистов / © Associated Press

Осень всегда приносит непредсказуемую погоду и первые снегопады еще не означают, что нужно сразу переходить на зимнюю резину. Для шин зимнего типа важен длительный период низких температур, обеспечивающий безопасное сцепление с дорогой и эффективность во время движения.

Когда водителям следует менять шины: советы экспертов

По данным многолетних наблюдений, оптимальный момент для замены шин — когда среднесуточная температура в течение 5-6 дней держится в пределах +4-6 °C. Даже если днем температура доходит до +10 °C, ночные заморозки до 0-1 °C уже могут сигнализировать о необходимости подготовки к зимнему сезону.

Однако после первых морозов могут наступать более теплые дни, и в таком случае зимние шины быстро изнашиваются и теряют эффективность на дороге, что снижает безопасность движения.

И наоборот, если после первого снега сразу возникает гололедица, зимняя резина становится критически важной. Ее отсутствие в таких условиях может привести к серьезным авариям и опасным ситуациям на дороге.

