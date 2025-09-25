Ремонт автомобиля / © iStock

Замена моторного масла — это рутинная процедура, но большинство водителей допускают критическую ошибку: они игнорируют временной промежуток, установленный производителем. Большинство сосредотачивается на пробеге, в то время как эксперты предостерегают: время имеет критическое значение.

Об этом пишет Jalopnik.

Выяснилось, что масло деградирует не только от пройденных километров, но и от химических процессов, происходящих прямо в двигателе, когда автомобиль стоит.

Почему масло стареет даже в гараже

Даже если вы не покидали парковку, масло все равно подвергается окислению из-за контакта с кислородом. Влага, образующаяся через конденсат, провоцирует коррозию, а защитные присадки со временем теряют свои свойства.

Если вы совершаете короткие поездки по городу, масло может никогда не нагреваться до температуры, достаточной для испарения накопленной влаги. Это значительно ускоряет образование шлама — опасного осадка, забивающего масляные каналы.

В некоторых случаях автомобиль, проехавший всего 2000 километров за полгода, может потребовать срочной замены масла, поскольку она уже химически устарела.

Поэтому производители устанавливают временные интервалы. Спорткар, выезжающий из гаража только на выходных, может нуждаться в свежей смазке так же как и автомобиль для ежедневных поездок.

Не все километры одинаковы: «тяжелые» условия эксплуатации

С другой стороны, не следует полностью отвергать и правило пробега. Чем больше пробег, тем больше мусор накапливается в масле: частиц сажи, несгоревшего топлива и микроскопических металлических стружек. Со временем масло теряет способность содержать эти примеси.

Важно понимать, что не все километры одинаковы. Движение по шоссе со стабильной скоростью создает равномерную нагрузку. Поездки в городских пробках и короткие дистанции относятся к «тяжелым» условиям эксплуатации. В таких обстоятельствах те же 5000 километров изнашивают смазку гораздо сильнее, поскольку работа на холостом ходу истощает ее ресурс.

Современные смазочные масла, особенно синтетические, могут выдерживать до 10 000 или даже 15 000 километров пробега, но это касается только «нормальных» условий вождения.

Консенсус экспертов неизменен: это не противостояние «пробегу против времени», а их совокупность. Именно поэтому в инструкции к вашему автомобилю всегда указано: «X километров или Y месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше».

Воспринимайте замену масла как дешевую страховку для двигателя. Пренебрегая любой стороной этого уравнения, вы рискуете получить шлам, износ деталей, перегрев и, по крайней мере, призыв двигателя.

