Когда можно ехать на красный сигнал светофора: 4 исключения

В ПДД есть исключения, позволяющие проезд на красный сиганл светофора / © Pixabay

Правило простое: красный сигнал светофора означает движение запрещено и требует немедленной остановки. Однако на дороге случаются ситуации, когда безопасность и организация движения имеют более высокий приоритет. В таких случаях ПДД предусматривают четкие исключения. Запомните, чтобы избежать штрафа и не создавать аварийных ситуаций.

Об этом говорится в нескольких ключевых пунктах Правил дорожного движения Украины , регулирующих сигналы светофора, дорожные знаки и приоритет движения.

«Живой светофор»: кто главнее на дороге

Первая и самая важная ситуация: если на перекрестке стоит регулятор (как правило, это полицейский), его жесты становятся для вас главным законом, и они автоматически отменяют все сигналы светофора, дорожные знаки и разметку.

Это означает: если на светофоре горит красный сигнал, но регулятор показывает вам, что можно ехать (например, стоит к вам боком), вы обязаны тронуться. И наоборот: если светофор зеленый, но регулятор стоит к вам лицом или спиной – вы должны остановиться.

«Водители должны следовать именно указаниям регулятора, а не ориентироваться на светофор», — подчеркивают эксперты по безопасности дорожного движения.

Помните: регулятор всегда имеет наивысший приоритет (пункт 8.3 ПДД).

Дополнительная секция с зеленой стрелкой: движение справа

Это очень распространенный случай, часто вызывающий споры: если рядом с красным сигналом светофора установлена табличка с дополнительной зеленой стрелкой (обычно справа), вы имеете право продолжить движение в направлении, указанном стрелкой.

Но есть два условия:

Чтобы двигаться по табличке с зеленой стрелкой, вы должны находиться в крайней правой полосе движения (для движения справа) или в крайней левой полосе в тех редких случаях, когда стрелка указывает влево (как правило, на дорогах с односторонним движением). Прежде чем ехать, вы должны обязательно остановиться и дать дорогу всем транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям, а также пешеходам. Иными словами, вы можете ехать, но у вас нет преимущества в движении, поэтому на красный свет вы должны въезжать очень осторожно.

Помните, стрелка разрешает поворот, но не придает приоритета (пункт 16.9 ПДД).

Скорая помощь, полиция и ГСЧС: уступите дорогу немедленно

Третье законное исключение касается проезда оперативных транспортных средств, спешащих спасать чью-то жизнь. Если вы видите или слышите, что к перекрестку приближается скорая, полиция, пожарная или другая спецмашина с включенными синими или красными проблесковыми маячками и сиреной, вы должны обеспечить ей беспрепятственный проезд .

Если для этого вам необходимо съехать с полосы, проехать на красный свет или заехать за стоп-линию – вы обязаны это сделать. Ваша задача – освободить дорогу, даже если для этого нужно нарушить другие требования ПДД (пункт 3.2 ПДД ).

Сюда же относится и сопровождение: транспортные средства, которые едут в колонне и сопровождаются оперативными машинами с маячками и сиренами, также имеют право проехать на красный свет (пункт 3.1 ПДД ).

Когда резкое торможение создает аварию

Существует также ситуация, которую часто неправильно трактуют, но является ключевой во избежание ДТП. Хотя в ПДД нет прямой фразы «разрешено проехать на красный свет во избежание аварии», там есть другой принцип.

Если вы физически не можете остановить свой автомобиль перед стоп-линией или светофором, не прибегая к экстренному торможению , вы не должны этого делать. Особенно это актуально на скользкой дороге, когда резкая остановка гарантированно приведет к удару сзади. В таком случае водитель должен принять все меры, чтобы проехать перекресток максимально безопасно для других.

"Резкое нажатие на тормоза может создать аварийную ситуацию, например, на скользкой дороге", - отмечают эксперты.

Но это не «разрешение» проехать, а требование действовать безопасно : если у вас было время на остановку, но вы не воспользовались им, вы должны. Если вы в последний момент видите, что остановка приведет к столкновению, ПДД требуют от вас действовать так, чтобы не создавать опасности и препятствий другим участникам движения (пункт 8.9 ПДД ). То есть в этой ситуации безопасность преобладает над сигналом.

Главное правило: во всех исключительных случаях водитель должен действовать максимально внимательно, оценивая скорость, состояние дороги и дистанцию других авто. Если уважительной причины проезда на запрещающий сигнал светофора нет, нарушение карается серьезным штрафом.

