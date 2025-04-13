Когда можно пересечь сплошную линию и не получить штраф: объяснение юристов

Штраф за пересечение сплошной — не всегда законный

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Водителям Украины категорически запрещено пересекать сплошную линию разметки, ведь это прямо противоречит правилам дорожного движения (ПДД).

Об этом сообщает издание «Новости Ю».

За нарушение этой нормы водителю грозит штраф в размере 340 грн. Однако если инспектор патрульной полиции считает, что в результате этого нарушения была создана аварийная ситуация, штраф может возрасти до 1455 грн, а водителя могут лишить прав на срок от трех до шести месяцев.

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Юристы отмечают: аварийная ситуация — когда другие водители были вынуждены резко изменить скорость или направление движения. Потому эксперты советуют внимательно читать протокол перед подписанием. В случае несогласия с формулировкой указать об этом в письменном виде.

Следует помнить, что решение о лишении прав принимает исключительно суд, а не полицейский.

Чтобы доказать свою правоту, юристы советуют использовать видеорегистратор, запись с которого можно предъявить в суде.

Есть исключения, когда пересечение сплошной линии не влечет штрафа:

Объезд места масштабного ДТП, если нет других путей объезда;

Непреодолимая сила или угроза жизни/здоровью водителя или других людей;

Отсутствие видимости разметки из-за износа, снега, песка и т.д.

Напомним, в Украине каждый водитель обязан иметь в авто аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, однако штраф за их отсутствие угрожает не всем.