Когда можно сесть за руль без прав: полицейский назвал три исключения

В Украине управление автомобилем без удостоверения влечет штрафы. За первое нарушение — 3400 гривен, за повторное — 40 800. Если документ оформлен, но его нет с собой, взыскание составляет 425 гривен. И все же есть несколько случаев, когда сесть за руль можно и без прав.

Об этом пишет издание «Твоя МАШИНА».

Патрульный с многолетним стажем объяснил, что первое исключение касается учащихся автошкол. На этапе практики они садятся в учебный автомобиль под наблюдением инструктора. Машина должна быть оборудована дублированными педалями и отмечена знаком «Н».

«Если все условия соблюдены, никаких штрафов быть не может», — уточнил инструктор Алексей, который 15 лет готовит водителей в Киеве.

Второй случай касается гонщиков. Для выезда на трек удостоверение не требуется. Речь идет о спортивных заездах, а не об общественных дорогах. Профессиональные пилоты обычно имеют права, но для участия в соревнованиях они формально не являются обязательными.

Третья ситуация — крайняя необходимость. Если человек берет руль, чтобы перевезти раненого в больницу или предотвратить угрозу аварии, его действия могут признать правомерными. «В таких случаях оценивают, что было бы хуже: последствия бездействия или самое управление без удостоверения», — объяснил юрист по транспортным делам Сергей Литвин.

Эксперты отмечают: все исключения действуют только в узких рамках. Ученик должен ехать только с инструктором, гонщик — только на закрытой трассе, а крайняя необходимость должна быть подтверждена фактами. В любом другом случае водитель рискует большими штрафами и даже уголовным делом.

