Когда нужно ставить зимнюю резину на автомобиль: водителям назвали лучшее время

Когда нужно ставить зимнюю резину на автомобиль: водителям назвали лучшее время

На 70% безопасность на дороге зависит именно от нее.

Автомобилистам рассказали, какое лучшее время способствует для замены и установки зимней резины.

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на экспертов "Авто Диски UA".

Отмечается, если у вас нешипованная резина, то менять шины лучше, когда ночью установится плюсовая температура, а днем — когда на термометре температура будет в пределах 7 градусов. При такой температуре эффективность летних покрышек равна эффективности зимней резины. Таким образом, если нет погодных аномалий, то до 1 ноября менять резину не имеет смысла.

Кто водит машину, тот знает или должен знать, что безопасность на дороге на 70% зависит от резины, и с наступлением переходного сезона надо "переобуться". Не надейтесь "перекантоваться" зимой на летних колесах. И летом на зимней резине ездить как минимум расточительно.

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У некоторых может возникать вопрос, для чего дважды в год морочить голову, чтобы заменить резину, ведь колеса не мерзнут и не потеют. Кроме того, для машин придумана "всесезонка". Так называемая универсальная резина — летняя и зимняя 2 в 1, на которой можно ездить без лишнего заезда на шиномонтаж.

Как температура воздуха может влиять на колеса? Она влияет на сам материал. Летняя и зимняя резина отличаются не только протектором (узором и глубиной рисунка), но и качеством резинового сплава. Это те ключевые моменты, которые непосредственно сказываются на сцеплении колес с дорогой. А чем оно лучше, тем автомобиль устойчив и поворачиваемій в движении.

Ранее водителям рассказали, как установить критический износ зимней резины автомобиля.

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