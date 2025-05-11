Когда полиция имеет право остановить водителя: список четких причин

Почему полиция останавливает водителей без очевидных нарушений

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Полицейские в Украине должны руководствоваться четким перечнем причин, по которым у них есть право остановить машину. Однако иногда патрульные могут остановить авто даже при отсутствии очевидных нарушений.

Об этом говорится в uamotors.

Водитель совершает безосновательные остановки и действия на дороге

Если водитель часто и резко сменяет полосы, резко разгоняется или тормозит, делает безосновательные остановки, включает поворотники без причины или внезапно едет задним ходом, это вызывает подозрение, поэтому полицейский может остановить автомобиль. Такие действия могут свидетельствовать о неопытности или даже алкогольном опьянении.

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Грязные номера и фары

Еще одним основанием для остановки может стать загрязненный автомобиль. Особое внимание полиция обращает на грязные номера и фары. Если они покрыты пылью или грязью и нечитаемы, это уже формальное основание для проверки.

Если стекло слишком темное — остановка практически гарантирована

Чрезмерная тонировка стекла в автомобиле тоже привлекает внимание патрульных. Закон разрешает светопропускание не менее 75% для лобового стекла и не менее 70% для передних боковых. Зеркальная тонировка вообще запрещена.

Из автомобиля идет густой дым

Проблемы также могут возникнуть, если из вашего автомобиля идет густой дым — это расценивается как техническая неисправность. Кроме того, полиция обращает внимание на автомобили с крупногабаритными грузами. Даже если все правила перевозки соблюдены, такой автомобиль может быть остановлен для проверки документов и условий перевозки.

Напомним, ранее говорилось, что водители часто не умеют правильно пользоваться «механикой» и неосознанно сокращают срок службы машины.

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