Когда разрешено ехать на красный сигнал светофора - три неожиданных исключения

Светофор / © Pixabay

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Многие водители ошибочно полагают, что красный сигнал светофора всегда означает полный запрет движения, но на самом деле Правила дорожного движения предусматривают ряд исключений, когда проезд на красный свет не считается нарушением.

Об этом пишет Автотема.

Один из ключевых случаев — когда движение на перекрестке регулирует полицейский или другое уполномоченное лицо. Если на месте есть регулировщик, его команды имеют приоритет над сигналами светофора. обстоятельств, когда светофорная система не может адекватно отрегулировать движение.

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Другое исключение — завершение маневра, начатого на зеленый сигнал. Если водитель начал возвращать или совершать разворот, но вынужден пропустить встречный транспорт и задержался на перекрестке, а сигнал светофора сменился красным, он имеет право завершить этот маневр. Это правило помогает избежать ненужных остановок в центре перекрестка, что способствует безопасности и уменьшению пробок.

Еще одна распространенная ситуация — использование дополнительной секции светофора с зеленой стрелкой. Если основной сигнал светофора красный, но при этом горит зеленая стрелка, движение в направлении этой стрелки разрешено. Водителям нужно внимательно наблюдать за всеми светофорными сигналами, чтобы избежать недоразумений и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что значит, когда светофор показывает красный плюс.