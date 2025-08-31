Когда стоит продавать авто: эксперты назвали критический возраст и пробег машины

автомобиль / © Pixabay

Реклама

Автомобиль может исправно служить много лет, однако после определенного предела расходы на его содержание резко возрастают. Аналитики проанализировали более 4 тысяч автосалонов, определили, в какой момент авто переходит в «зону риска».

Об этом сообщило издание «In Korr».

По данным исследования, до 6 лет большинство авто почти не создают проблем. Однако уже после 7 лет треть владельцев сталкивается с неожиданными поломками, а в возрасте 10-12 лет серьезных вложений требуют почти 36% машин. Наиболее опасный период начинается после 13 лет, когда более 44% авто становятся «постоянными клиентами» СТО. В категории 16-20 лет постоянно ремонтируют уже шесть из десяти машин.

Реклама

Пробег как индикатор риска:

До 100 тыс. км — вероятность неожиданных поломок составляет 21,5%.

150 тыс. км — вероятность возрастает до 30%.

200 тыс. км — показатель достигает 37,5%, это психологический предел больших затрат.

300+ тыс. км — каждая вторая машина становится зависимой от ремонта.

На отечественном рынке большинство подержанных авто импортируют с пробегом более 200 тысяч км. В таких случаях ремонт может стоить от 60 до 120 тысяч гривен — иногда это даже больше, чем рыночная стоимость аналогичного автомобиля. Мастера со станций техобслуживания в Киеве и Львове советуют не откладывать вопрос технического состояния до «черной дыры» для бюджета и вовремя принимать решение о ремонте или продаже машины.

Советы экспертов

Если автомобилю 13+ лет и пробег 200+ тысяч км, стоит внимательно оценивать его состояние.

Правило трети: когда ежегодные расходы на ремонт превышают 30% рыночной стоимости машины, это сигнал к замене.

Частые поломки (каждые 2-3 месяца) также свидетельствуют, что авто теряет надежность.

Если сумма ремонтов за год достигает половины стоимости автомобиля, экономически целесообразнее приобрести более новый транспорт.

После 13 лет эксплуатации или 200 тысяч километров пробега автомобиль переходит в зону повышенного риска. Чтобы избежать бесконечных расходов и непредвиденных поломок, водителям советуют планировать своевременную продажу и замену машины.

Напомним, специалисты рассказали, почему расход топлива зависит не только от двигателя или стиля вождения, но и от шин.