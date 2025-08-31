ТСН в социальных сетях

303
2 мин

Когда стоит продавать авто: эксперты назвали критический возраст и пробег машины

Эксперты назвали критический возраст и пробег автомобиля, после которых ремонт превращается в серьезное финансовое бремя.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
автомобиль

автомобиль / © Pixabay

Автомобиль может исправно служить много лет, однако после определенного предела расходы на его содержание резко возрастают. Аналитики проанализировали более 4 тысяч автосалонов, определили, в какой момент авто переходит в «зону риска».

Об этом сообщило издание «In Korr».

По данным исследования, до 6 лет большинство авто почти не создают проблем. Однако уже после 7 лет треть владельцев сталкивается с неожиданными поломками, а в возрасте 10-12 лет серьезных вложений требуют почти 36% машин. Наиболее опасный период начинается после 13 лет, когда более 44% авто становятся «постоянными клиентами» СТО. В категории 16-20 лет постоянно ремонтируют уже шесть из десяти машин.

Пробег как индикатор риска:

  • До 100 тыс. км — вероятность неожиданных поломок составляет 21,5%.

  • 150 тыс. км — вероятность возрастает до 30%.

  • 200 тыс. км — показатель достигает 37,5%, это психологический предел больших затрат.

  • 300+ тыс. км — каждая вторая машина становится зависимой от ремонта.

На отечественном рынке большинство подержанных авто импортируют с пробегом более 200 тысяч км. В таких случаях ремонт может стоить от 60 до 120 тысяч гривен — иногда это даже больше, чем рыночная стоимость аналогичного автомобиля. Мастера со станций техобслуживания в Киеве и Львове советуют не откладывать вопрос технического состояния до «черной дыры» для бюджета и вовремя принимать решение о ремонте или продаже машины.

Советы экспертов

  • Если автомобилю 13+ лет и пробег 200+ тысяч км, стоит внимательно оценивать его состояние.

  • Правило трети: когда ежегодные расходы на ремонт превышают 30% рыночной стоимости машины, это сигнал к замене.

  • Частые поломки (каждые 2-3 месяца) также свидетельствуют, что авто теряет надежность.

  • Если сумма ремонтов за год достигает половины стоимости автомобиля, экономически целесообразнее приобрести более новый транспорт.

После 13 лет эксплуатации или 200 тысяч километров пробега автомобиль переходит в зону повышенного риска. Чтобы избежать бесконечных расходов и непредвиденных поломок, водителям советуют планировать своевременную продажу и замену машины.

Напомним, специалисты рассказали, почему расход топлива зависит не только от двигателя или стиля вождения, но и от шин.

303
