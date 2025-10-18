Когда пьяный водитель не виноват: неожиданное решение суда

Алкотестер / © Freepik

В Полтавской области суд освободил от ответственности водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения, но сделал это из-за крайней необходимости.

Решение принял Полтавский апелляционный суд, сообщает издание «Твоя МАШИНА».

Инцидент произошел в Миргороде. Мужчину за рулем ВАЗ 21063 остановили ночью во время комендантского часа. Алкотестер показал превышение допустимой нормы алкоголя, за что законом предусмотрено 17 тысяч гривен штрафа и лишение водительских прав минимум на год.

Однако суд пришел к выводу, что мужчина действовал не из злого умысла, а чтобы помочь соседке. Ее матери внезапно стало плохо, а ключи от квартиры были только у нее. Водитель согласился отвезти женщину, понимая, что ситуация требует немедленных действий.

«Закон предусматривает, что человек может нарушить другой закон, если этим спасает жизнь. Но такое решение принимается судом, и только когда вред от действия меньше, чем возможные последствия бездействия», — отметил юрист Алексей С.

Суд признал, что мужчина имел право сесть за руль, чтобы помочь соседке добраться до матери. В итоге штраф и лишение прав отменили, а дело закрыли.

«Это не значит, что теперь можно ездить пьяным и оправдываться „крайней необходимостью“. Каждый случай рассматривается отдельно. И сначала идет ответственность, а уже потом освобождение от нее водителя судом на основании реальных и доказанных фактов» — отметила адвокат из Полтавы.

В то же время эксперты напоминают: алкоголь за рулем остается одной из главных причин смертельных аварий в Украине.

Напомним, превышение скорости остается наиболее распространенным нарушением на дорогах Украины, которое автоматически фиксируется специальными камерами. Стандартный штраф составляет 340 гривен, но юристы предупреждают: платить его стоит не всегда, поскольку часть постановлений выдается с грубыми нарушениями.