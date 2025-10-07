Когда водителя могут лишить прав за телефонные разговоры за рулем: подробности

Автомобиль / © 24 канал

Использование мобильного телефона во время движения автомобиля без специальной гарнитуры или системы hands-free строго запрещено Правилами дорожного движения (п. 2.9.д).

В зависимости от последствий украинское законодательство предусматривает два уровня ответственности:

Штраф 510 грн (ч. 2 ст. 122 КУоАП): За обычное использование телефона без создания опасности другим участникам движения.

Штраф 1445 грн или лишение прав: Если действия водителя создали аварийную ситуацию или опасность. В таких случаях полиция составляет протокол, временно изымает удостоверение, а решение о наказании (в частности, лишение прав на 6-12 месяцев) принимает только суд.

Как полиция должна фиксировать нарушения

Полиция может фиксировать факт нарушения ПДД во время патрулирования или видеорегистраторов. Однако, согласно статьям 251-252 КУоАП, доказательства должны быть соответствующими: фото, видеофиксация или свидетельства очевидцев.

Важно: Одни слова патрульного без подтверждения не признаются достаточными доказательствами. Суды неоднократно отменяли постановления, вынесенные без надлежащей видеофиксации или отсутствие других доказательств.

Как обжаловать незаконный штраф

Водитель имеет право обжаловать постановление в течение 10 дней с момента его вынесения. Это можно сделать, обратившись в полицию или непосредственно в суд.

Для успешного обжалования необходимо указать причины несогласия (например, отсутствие видеофиксации, ошибки в дате или месте, нарушение процедуры). В своих объяснениях можно четко отметить: «Нарушения не признаю, доказательства не предоставлены».

Судебная практика подтверждает, что суд оценивает все обстоятельства: от продолжительности разговора до поведения полицейского и соблюдения водительских прав. Если полиция составила протокол или удалила права, следует немедленно обратиться к адвокату. Специалист поможет собрать доказательства и истребовать видео с нагрудной полицейской камеры для защиты ваших интересов.

