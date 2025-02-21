"Когда вы последний раз пили?": как этот вопрос может стоить водителям 17 тысяч гривен

Чтобы избежать проблем, эксперты советуют соблюдать спокойное поведение, знать свои права и не давать оснований для сомнений в трезвости.

Патрульные часто применяют психологические приемы, чтобы вынудить водителей признаться в нарушении. Один из таких вопросов-ловушек может привести к штрафу 17 тысяч гривен и лишению водительских прав. Юристы объяснили, как правильно вести себя в таких ситуациях.

Об этом пишет "Автотема".

Как рассказал действующий патрульный, одним из самых распространенных провокационных вопросов является: "Когда последний раз употребляли алкоголь?"

Многие считают, что честный ответ, например, "Вчера вечером немного выпил", поможет избежать подозрений. Однако это ошибочная стратегия, ведь такой ответ автоматически становится основанием для проверки на алкотестере.

В Украине допустимый уровень содержания алкоголя в крови составляет 0,2 промилле. Это очень низкий показатель, который может показать некоторые продукты или даже безалкогольное пиво. Если тест зафиксирует превышение, водителю грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение водительских прав на год.

Юристы советуют избегать ответов, которые могут быть расценены как признание. Лучший вариант – спокойно сказать:

"Я трезв";

"Алкоголь не употребляю".

"Водитель не обязан объяснять нечто большее. Чрезмерная откровенность может только навредить", — объясняют юристы.

Напомним, если в водительском удостоверении указано о проблемах со зрением, управление без очков может привести к значительному штрафу.

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