Когда менять зимние шины на летние: важные рекомендации для водителей

Эксперты советуют не спешить со сменой резины, ведь весенняя погода в Украине нестабильна.

В ближайшие дни в Украине прогнозируется потепление до +13°C. В связи с этим водители начинают задумываться, когда следует менять зимние шины на летние.

Об этом сообщило издание УНН.

Законодательство Украины не обязывает водителей менять резину в зависимости от сезона, однако есть требование к минимальной высоте протектора — не менее 1,6 мм для легковых авто, 1,0 мм — для грузовиков, 2,0 мм — для автобусов и 0,8 мм — для мотоциклов. В 2023 году в Верховную Раду подали законопроект, который предлагает штраф в 340 гривен за отсутствие зимних или всесезонных шин в период с 1 ноября по 31 марта, однако он еще не принят.

Эксперты советуют не спешить со сменой резины, ведь весенняя погода в Украине нестабильна. Оптимальным моментом для перехода на летние шины считается середина апреля, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +10°C. К тому же, откладывание замены позволит избежать длинных очередей на шиномонтажах.

Если же вы решили самостоятельно сменить шины, стоит придерживаться нескольких важных правил:

Поставьте авто на ручной тормоз и передачу (если механика).

Ослабьте болты перед поднятием машины домкратом.

Для безопасности подложите под авто запасное колесо или другой надежный предмет.

После замены используйте динамометрический ключ для проверки затяжки болтов.

Затягивайте болты крест-накрест, а не по кругу.

Напомним, эксперты объяснили, когда лучше всего продавать подержанное авто.

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