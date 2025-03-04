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Когда менять зимние шины на летние: важные рекомендации для водителей

Когда менять зимние шины на летние: важные рекомендации для водителей

Когда заменять зимние шины на летние / Фото: Фото из открытых источников

Эксперты советуют не спешить со сменой резины, ведь весенняя погода в Украине нестабильна.

В ближайшие дни в Украине прогнозируется потепление до +13°C. В связи с этим водители начинают задумываться, когда следует менять зимние шины на летние.

Об этом сообщило издание УНН.

Законодательство Украины не обязывает водителей менять резину в зависимости от сезона, однако есть требование к минимальной высоте протектора — не менее 1,6 мм для легковых авто, 1,0 мм — для грузовиков, 2,0 мм — для автобусов и 0,8 мм — для мотоциклов. В 2023 году в Верховную Раду подали законопроект, который предлагает штраф в 340 гривен за отсутствие зимних или всесезонных шин в период с 1 ноября по 31 марта, однако он еще не принят.

Эксперты советуют не спешить со сменой резины, ведь весенняя погода в Украине нестабильна. Оптимальным моментом для перехода на летние шины считается середина апреля, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +10°C. К тому же, откладывание замены позволит избежать длинных очередей на шиномонтажах.

Если же вы решили самостоятельно сменить шины, стоит придерживаться нескольких важных правил:

  • Поставьте авто на ручной тормоз и передачу (если механика).
  • Ослабьте болты перед поднятием машины домкратом.
  • Для безопасности подложите под авто запасное колесо или другой надежный предмет.
  • После замены используйте динамометрический ключ для проверки затяжки болтов.
  • Затягивайте болты крест-накрест, а не по кругу.

Напомним, эксперты объяснили, когда лучше всего продавать подержанное авто.

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