Когда менять зимние шины на летние: важные рекомендации для водителей

Эксперты советуют не спешить со сменой резины, ведь весенняя погода в Украине нестабильна.
В ближайшие дни в Украине прогнозируется потепление до +13°C. В связи с этим водители начинают задумываться, когда следует менять зимние шины на летние.
Об этом сообщило издание УНН.
Законодательство Украины не обязывает водителей менять резину в зависимости от сезона, однако есть требование к минимальной высоте протектора — не менее 1,6 мм для легковых авто, 1,0 мм — для грузовиков, 2,0 мм — для автобусов и 0,8 мм — для мотоциклов. В 2023 году в Верховную Раду подали законопроект, который предлагает штраф в 340 гривен за отсутствие зимних или всесезонных шин в период с 1 ноября по 31 марта, однако он еще не принят.
Эксперты советуют не спешить со сменой резины, ведь весенняя погода в Украине нестабильна. Оптимальным моментом для перехода на летние шины считается середина апреля, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +10°C. К тому же, откладывание замены позволит избежать длинных очередей на шиномонтажах.
Если же вы решили самостоятельно сменить шины, стоит придерживаться нескольких важных правил:
- Поставьте авто на ручной тормоз и передачу (если механика).
- Ослабьте болты перед поднятием машины домкратом.
- Для безопасности подложите под авто запасное колесо или другой надежный предмет.
- После замены используйте динамометрический ключ для проверки затяжки болтов.
- Затягивайте болты крест-накрест, а не по кругу.
Напомним, эксперты объяснили, когда лучше всего продавать подержанное авто.
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