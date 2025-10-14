- Дата публикации
Кого стоит бояться на дороге: исследование выявило самые опасные категории водителей
Ученые составили портрет самого агрессивного водителя, и он совсем не такой, как вы воображали.
Новое исследование Американской автомобильной ассоциации (ААА) разрушило популярные стереотипы о водителях. Оказалось, что агрессии на дороге, вопреки распространенному мнению, более склонны не бедные, а состоятельные люди. Кроме того, ученые обнаружили неожиданную связь между «дорожной яростью» и типом автомобиля.
Об этом пишет UA.Motors.
Наиболее неожиданным выводом исследования стало то, что водители с высокими доходами (более 100 тысяч долларов в год) чаще проявляют агрессию на дороге. Они склонны опасно опережать, подрезать и пытаться контролировать поведение других участников движения.
Единственной категорией, где состоятельные водители оказались более сдержанными, стали прямые угрозы и физические нападения.
Портрет агрессора: молодой человек на электрокаре.
Исследование также подтвердило некоторые ожидаемые тенденции и выявило новые. Портрет среднего агрессивного водителя выглядит так:
Возраст: младшие водители значительно агрессивнее старших.
Пол: мужчины превосходят женщин почти во всех категориях агрессивного поведения.
Тип авто: владельцы электромобилей демонстрировали большую ярость на дороге, чем владельцы авто с ДВС.
Ученые обнаружили, что склонность к агрессии связана с психологическими особенностями и жизненным опытом. Более агрессивными оказались:
Водители, недавно получавшие штрафы или попадавшие в ДТП.
Те, кто не ценит хорошие манеры на дороге.
Люди, которые считают полицию слишком суровой.
Владельцы, держа в машине оружие.
Водители, которые украшают свои авто наклейки или считают машину частью своей идентичности.
Исследование также показало, что место жительства влияет на поведение. Водители на юге США оказались более склонны к агрессии, тогда как в сельской местности люди за рулем ведут себя гораздо спокойнее, чем жители городов и пригородов.
Напомним, правоохранители и спасатели призывают водителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и придерживаться четкого алгоритма действий. Услышав сирену, необходимо спокойно остановиться на обочине, не мешая проезду спецтехники, выключить двигатель, забрать документы и заблокировать авто.
После этого следует немедленно покинуть автомобиль, крайне опасное место из-за риска поражения обломками, и перейти к ближайшему укрытию — бомбоубежищу, метро, подземному паркингу или переходу. Если их нет рядом, нужно найти место в капитальном сооружении по «правилу двух стен», избегая пространства под мостами и вблизи объектов критической инфраструктуры.