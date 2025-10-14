Кого стоит бояться на дороге: исследование выявило самые опасные категории водителей

Водитель / © pixabay.com

Новое исследование Американской автомобильной ассоциации (ААА) разрушило популярные стереотипы о водителях. Оказалось, что агрессии на дороге, вопреки распространенному мнению, более склонны не бедные, а состоятельные люди. Кроме того, ученые обнаружили неожиданную связь между «дорожной яростью» и типом автомобиля.

Об этом пишет UA.Motors.

Наиболее неожиданным выводом исследования стало то, что водители с высокими доходами (более 100 тысяч долларов в год) чаще проявляют агрессию на дороге. Они склонны опасно опережать, подрезать и пытаться контролировать поведение других участников движения.

Единственной категорией, где состоятельные водители оказались более сдержанными, стали прямые угрозы и физические нападения.

Портрет агрессора: молодой человек на электрокаре.

Исследование также подтвердило некоторые ожидаемые тенденции и выявило новые. Портрет среднего агрессивного водителя выглядит так:

Возраст: младшие водители значительно агрессивнее старших.

Пол: мужчины превосходят женщин почти во всех категориях агрессивного поведения.

Тип авто: владельцы электромобилей демонстрировали большую ярость на дороге, чем владельцы авто с ДВС.

Ученые обнаружили, что склонность к агрессии связана с психологическими особенностями и жизненным опытом. Более агрессивными оказались:

Водители, недавно получавшие штрафы или попадавшие в ДТП.

Те, кто не ценит хорошие манеры на дороге.

Люди, которые считают полицию слишком суровой.

Владельцы, держа в машине оружие.

Водители, которые украшают свои авто наклейки или считают машину частью своей идентичности.

Исследование также показало, что место жительства влияет на поведение. Водители на юге США оказались более склонны к агрессии, тогда как в сельской местности люди за рулем ведут себя гораздо спокойнее, чем жители городов и пригородов.

Напомним, правоохранители и спасатели призывают водителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и придерживаться четкого алгоритма действий. Услышав сирену, необходимо спокойно остановиться на обочине, не мешая проезду спецтехники, выключить двигатель, забрать документы и заблокировать авто.

После этого следует немедленно покинуть автомобиль, крайне опасное место из-за риска поражения обломками, и перейти к ближайшему укрытию — бомбоубежищу, метро, подземному паркингу или переходу. Если их нет рядом, нужно найти место в капитальном сооружении по «правилу двух стен», избегая пространства под мостами и вблизи объектов критической инфраструктуры.