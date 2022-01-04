Количество электромобилей на рынке Украины выросло в декабре: где "зеленых" машин больше всего

Количество электромобилей на рынке Украины выросло в декабре: где "зеленых" машин больше всего

Больше всего электромобилей было зарегистрировано в столице.

В декабре 2021 года украинцы продолжали покупать электрокары. Неудивительно, что на дорогах нашей страны все чаще можно встретить "электричку".

За последний месяц в прошлом году их количество увеличилось на 860 единиц. Об этом сообщает finance.ua.

По состоянию на 1 января 2022 года в Украине было зарегистрировано 33 522 электромобиля, а это достаточно серьезный показатель. Эта статистика включает в себя как подержанные автомобили, так и новые из салона.

За декабрь количество электромобилей в Украине выросло на 2.6%. Такая тенденция наблюдалась не только в декабре, со схожими показателями рынок электромобилей рос на протяжении всего 2021 года.

Больше всего электромобилей зарегистрировали именно в Киеве – 7 338 автомобилей. Следующими по количеству электрических авто стали одесситы – 4840 машин. Также, не отказываются от электромобилей и в Харькове — 3 247 "электричек". Днепропетровская область может похвастаться – 2 746 автомобилями.

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Чтобы количество электромобилей в нашей стране продолжало расти, нужно значительно развить инфраструктуру зарядных станций. Также водителям нужно научиться уважать других участников дорожного движения и не занимать без необходимости станции для зарядки, автомобилями с традиционными двигателями.

Напомним, что массовый переход на электромобили может спровоцировать потерю рабочих мест.