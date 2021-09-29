Коллекция автомобилей Роналду: какими машинами владеет звездный футболист

Спортсмен обожает суперкары и имеет несколько очень редких моделей.

Футболист Криштиану Роналду обладает большим количеством автомобилей. Большинство из них — это роскошные спорткары.

Очевидно, что он очень любит машины. В его коллекции 19 авто, которые вместе стоят десятки миллионов долларов. ТСН.Авто рассказывает, что стоит в гараже спортсмена.

Последним автомобилем, который приобрел Роналду, был Ferrari Monza SP1 стоимостью 1,95 млн долларов. У футболиста это уже пятый автомобиль этой марки.

В 2017 году он потратил 480 000 долларов на Ferrari F12 TDF. Также в его коллекции Ferrari 599 GTO стоимостью 385 000 долларов, Ferrari 599 GTB Fiorano за 310 000 долларов и Ferrari F430, который стоил 300 000 долларов.

Самым дорогим автомобилем у Криштиану является Bugatti Centodieci, за который он отдал 12 миллионов долларов. Это один из 10 экземпляров модели, который он приобрел на свое 36 день рождения. У него также есть еще два Bugatti: Veyron Grand Sport Vitesse стоимостью 2,4 млн долларов и Chiron за 3,1 млн долларов.

Спортсмену также принадлежит один из 500 McLaren Senna. В 2019 году он заплатил за него 1,06 млн долларов. Суперкар имеет 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и может разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды.

Однажды девушка Роналду Джорджина Родригес подарила ему на день рождения Mercedes G-Wagon Brabus за 850 000 долларов.

Также в гараже футболиста стоят Lamborghini Aventador, Maserati GranCabrio, Bentley Continental, Mercedes AMG GLE 63, Rolls Royce Phantom, Porsche 911 Turbo S и Audi RS7.

Криштиану покупает не только суперкары. Самый дешевый его автомобиль — это масклкар Chevrolet Camaro. Он купил эту машину в 2016 году за менее, чем 50 000 долларов.

Любимой же машиной футболиста является Rolls Royce Cullinan, приобретенный в 2019 году за 360 000 долларов. Этот роскошный внедорожник может разгоняться от 0 до 96 км/ч всего за 5 секунд. Роналду рассказывал, что внутри этого авто у него "не болит спина и это прекрасно".

Ранее сообщалось, что у Лионеля Месси самая дорогая коллекция автомобилей среди спортсменов.

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