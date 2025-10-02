Комфорт может стоить дорого: эксперт объяснил, какой апгрейд обесценивает авто во время продажи

Самостоятельно установленная система дистанционного запуска двигателя может отпугивать покупателей / © pixabay.com

Многие автовладельцы мечтают об удобном автозапуске, чтобы дистанционно прогреть салон в холодное время года. Однако эксперты предупреждают: из-за этого дополнительного комфорта вы можете потерять много денег при продаже машины, поскольку внештатные системы автозапуска значительно снижают ее рыночную стоимость и отпугивают покупателей.

Об этом пишет SUV News.

«Снят замок»: опасность нештатного автозапуска

Главная проблема заключается в конфликте между системой автозапуска и штатной защитой автомобиля – иммобилайзером. Большинство современных машин имеют чип в ключе, блокирующем запуск двигателя без правильного сигнала.

Инженер-электронщик объяснил, что для установки посторонней системы автозапуска иммобилайзеру обычно приходится «отключать» и фиксировать чип-ключ непосредственно в салоне машины.

«Фактически вы сами снимаете замок с собственной двери,» — добавил эксперт, отметив повышение риска похищения.

Именно поэтому страховые компании относятся к таким системам с большим подозрением. В случае угона автомобиля с нештатным автозапуском, владельцу могут отказать в выплате возмещения, или же цена полиса КАСКО значительно возрастет. Особенно это касается дорогостоящих моделей, где любое дополнительное вмешательство в штатную защиту критически влияет на условия страхования.

Заводская система VS «кулибинство»

По словам специалистов, потенциальный покупатель на вторичном рынке, услышав об установленном автозапуске, часто просто отказывается от сделки, поскольку риски угона и проблемы со страхованием превалируют все удобства.

Впрочем, существует и другая сторона медали:

Заводской автозапуск . Если речь идет о заводских системах автозапуска, интегрированных без вмешательства в штатную защиту, ситуация противоположная.

Повышение цены . Такие решения, гарантирующие отсутствие конфликтов между безопасностью и удобством, могут даже поднять цену машины на 5–7% на вторичном рынке.

Эксперты советуют тщательно подумать, прежде чем устанавливать любую систему, не предусмотренную начальной конструкцией автомобиля. Автозапуск – это не только комфорт холодного утра, но и фактор, который может повлиять на цену и ликвидность подержанного автомобиля в будущем.

