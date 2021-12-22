Компактный электрический кроссовер Tesla получил самую высокую оценку в краш-тестах (видео)

У него была обнаружена только одна проблема.

Электромобиль Tesla Model Y великолепно справился с серией краш-тестов.

К такому выводу пришли специалисты Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) США.

Так, компактный кроссовер получил самую высокую оценку Top Safety Pick+. Однако это касается только тех экземпляров электрокара, которые были выпущены после апреля 2021 года. Это произошло, потому что в Tesla Model Y обновили систему предотвращения столкновений.

И хотя электрический внедорожник показал себя достаточно хорошо, чтобы заслужить награду Top Safety Pick+, IIHS отмечает, что стандартные фары на модели Long Range получили только оценку "Приемлемо".

Автомобили Model Y, изготовленные после апреля 2021 года, соответствуют всем критериям "плюс". После перевода системы на работу на основе только камеры стандартная система предотвращения аварии спереди между транспортным средством и пешеходом получила более высокие оценки в тестах. Две доступные системы фар получают хорошие и приемлемые оценки», – говорится в сообщении IIHS.

Единственной другой проблемой, которую IIHS испытывал с моделью Y, была простота использования ее креплений для детского сиденья LATCH, которые она оценила только как "приемлемые".

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