Компания BMW показала свой самый дорогой кроссовер: чем удивляет новинка

750 лошадиных сил и безумный дизайн. Концепт-кар BMW XM стал предвестником флагманского кроссовера.

Баварцы рассекретили свою новинку – BMW Concept XM. Этот автомобиль должен стать прямым конкурентом Lamborghini Urus.

Из-за пандемии новинку презентовали в режиме онлайн. Концепт-кар является предвестником BMW X8 – флагманского кроссовера марки. Он должен появиться на свет уже в 2022 году, сообщают на официальном сайте производителя.

Самая флагманская модель будет представлена в 2023 году, на нее ценник стартует со 150 тысяч долларов. Над разработкой автомобиля трудятся инженеры подразделения BMW Motorsport.

Дизайн концепта BMW XM достаточно не типичен для марки – автомобиль получил много острых углов и очень выразительные колесные арки. Но беспокоиться не стоит, фирменные большие "ноздри" так и остались на передней части авто. Более того, они получили красивую диодную подсветку, хорошо дополняющую узкие фары. И кульминацией образа стали большие диски на 23 дюйма.

autoreview.ru

Салон тоже получил новый стиль. Все что видишь и к чему прикасаешься сделано из высококачественной кожи, карбона или вельвета. Конечно, на передней панели красуются два гигантских дисплея, которые будут работать на новой платформе. Спортивные кресла разделены высоким тоннелем, сзади установлен двухместный комфортный диван.

autoreview.ru

Что касается агрегатов – под капотом BMW Concept XM "скрывается" гибридная установка, состоящая из V8 на 4.4 литра с твином турбо и электромора. Они в паре выдают безумные 750 "лошадей" мощности. Серийный Х8 2023 года получит бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом.

А для тех, кому нравится классика, предлагаем посмотреть, как украинец отреставрировал 85-летнее BMW.