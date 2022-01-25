Ford представил самую мощную версию внедорожника, который "взорвал" рынок продаж

Автомобиль имеет более мощный двигатель и более высокий клиренс.

Компания Ford представила новую мощную модификацию внедорожника Bronco – Raptor.

Теперь машина стала намного мощнее и подготовленнее к настоящему бездорожью. Об этом сообщается на официальном сайте Ford.

Ford Bronco Raptor 2020 получил турбированный двигатель V6 EcoBoost на - 3 литра, который выдает 400 лошадиных сил мощности и 560 Нм крутящего момента. С мотором работает в паре быстрая автоматическая коробка на 10 диапазонов. Также система полного привода получила понижающую передачу. Для него созданы новые усиленные мосты и система выбора режимов для разных типов бездорожья.

В базе автомобиль комплектуется внедорожной резиной BFGoodrich K02 – 37 дюймов. Теперь клиренс авто достигает немалых 332 мм. Чтобы чувствовать себя увереннее, на автомобиль установлена усиленная подвеска от Ford F-150 Raptor.

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Над салоном тоже поработали, теперь там расположены кожаные спортивные сиденья и более комфортный руль. Цифровая панель также получила обновление и стилизована специально под версию Raptor. Также Ford Bronco Raptor получил камеры кругового обзора и большой дисплей на 12 дюймов.

Эксперты уверены, что новинка от Ford – это прямой конкурент Mercedes-Benz G-Class 4x4, а также Land Rover Defender и Jeep Wrangler, но при этом будет стоить 75 тысяч долларов (примерно 2 100 000 грн), что значительно дешевле конкурентов.

Напомним, что недавно сразу два внедорожника Ford, "взорвавшего" рынок продаж, продают на популярном аукционе.