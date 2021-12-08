Компания Hyundai создала конкурента Tesla: что интересно в новинке от корейцев

Автомобиль в топовой комплектации сможет проехать 700 километров на одном заряде.

Новый электроседан Hyundai Ioniq 6, ставший серийным продолжением концепта Prophecy планировали запустить в производство уже в марте 2022 года. Но у компании изменились планы и им пришлось сместить старт производства на три месяца, так что электрокар отправился на повторное тестирование.

Новыми шпионскими снимками поделилось издание Korean Car Blog. Прототип корейского седана Hyundai Ioniq 6 выкатили на дороги и, конечно, весь кузов облепили специальным камуфляжем, но уже не таким плотным, как раньше. Так что кое-что разглядеть удалось. По длине, электрокар чуть меньше Hyundai Elantra. Так что с габаритами все понятно.

https://motorglobe.org

Также новинка должна получить полностью переработанную мультимедийную систему, широкий пакет водительских систем и ассистентов безопасности. Сам электрокар построен на модульной платформе e-GMP, поэтому позволяет установить увеличенную батарею, которая обеспечит запас хода до 700 километров от одного заряда. Топовая версия "электрички" получит два двигателя мощностью в 300 лошадиных сил, создающих систему полного привода.

Базовая версия седана получит аккумулятор, который использовался в Ioniq 5. Таким образом она будет иметь 58 киловатт и один электромотор мощностью 168 лошадиных сил установлен сзади.

Напомним, что суббренд Hyundai выпустит флагманский электрокроссовер.