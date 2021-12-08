Компания KIA показала первые изображения нового семейного кроссовера

Презентация модели запланирована на 16 декабря.

Корейский производитель автомобилей KIA немного рассказал о следующем поколении компактного кроссовера Carens.

Представлено уже четвёртое поколение модели Carens. Автомобиль выпускался с 1999 по 2019 год, но после коротенького перерыва КИА возвращает модель в производство. Новый Carens относится к сегменту "Просторные автомобили для современных семей". Об этом производитель сообщил на своем официальном сайте.

Новинка от КИА получит более характерные черты, свойственные кроссоверу, и третий ряд сидений. По концепции производителя именно это поможет современным семьям комфортно путешествовать.

Передняя часть авто уже традиционно получит фирменный дизайн Kia Tiger Face. Его дополняют полностью обновленная фальш решетка радиатора, зауженные фары и улучшенные ходовые огни.

Также производитель обещает сочетание большого пространства, высокого качества и современного высокотехнологичного оборудования. Например, навигационная система с функциями телематики (AVNT) получила большой дисплей диагональю 10,25 дюйма.

kianewscenter.com

Международная премьера модели намечена на 16 декабря, а вот на рынке Carens появится в первом квартале 2022 года.

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